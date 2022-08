Expertos: Interinato está "de manos atadas" en estrategia para preservar Monómeros

“Entiendo que el gobierno interino no tiene posibilidad alguna de impedir que el gobierno de Gustavo Petro reconozca el poder de (Nicolás) Maduro para controlar Monómeros y pensar que puede influir para que retiren la licencia OFAC es ilusorio”, afirma el procurador designado por la presidencia interina, Enrique Sánchez Falcón.

Según reseñó Efecto Cocuyo, el funcionario, quien forma parte de la administración de Juan Guaidó, admite que el control lo tiene el gobierno de Estados Unidos “que decidirá conforme a sus intereses, pero nunca para devolverla al gobierno interino”.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que permite a la empresa de fertilizantes operar sin ser sancionada bajo la conducción de una junta ad hoc que designó Juan Guaidó.

No obstante, aunque la administración de Joe Biden reconoce a Guaidó como presidente interino, esto no significa que la revocatoria de la licencia se va a producir de concretarse el traspaso a Maduro, argumenta el exprocurador del interinato José Ignacio Hernández.

El profesor de derecho administrativo y constitucional explica que la licencia no está condicionada al reconocimiento de Guaidó como presidente interino al menos de manera expresa: “Si Petro reconoce a Maduro y éste designa a administradores nuevos, ese solo cambio no sería suficiente para que la licencia no aplique, va a mantenerse en vigor hasta que sea revocada”.

En su opinión, el gobierno estadounidense puede tomar tres decisiones si Petro reconoce formalmente a Maduro:

- Mantener la licencia bajo los mismos términos en los que fue aprobada.

- Imponer nuevas condiciones a la licencia que eviten, por ejemplo, que Monómeros financie al Gobierno de Maduro.

- Revocar la licencia, una decisión que impactaría la agroindustria de Colombia que depende en gran medida de los fertilizantes que produce Monómeros.

“No es tan sencillo como que la licencia va a desaparecer si Maduro retoma el control de Monómeros, va a estar vigente hasta tanto no sea revocada. La licencia no es al gobierno interino sino a Monómeros”, reitera Hernández.

El nuevo embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, trabaja para que la empresa no sea sancionada si es devuelta a Maduro. El diplomático reveló que ha conversado con funcionarios norteamericanos para explicarles que si EE. UU. incluye a Monómeros en la lista Clinton (lista de sanciones) afectaría gravemente la seguridad alimentaria del país.

De modo que Estados Unidos también debe sopesar cómo perjudicaría una decisión de esta naturaleza su relación con el principal socio latinoamericano que tiene. A Colombia tampoco le conviene entrar en conflicto con el país del norte, pero necesita abaratar los precios de los alimentos y Monómeros es vital para esto.

Maduro tampoco gana

Hernández subraya que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela no implica que Maduro tiene la representación legal de Venezuela, al menos todavía.

Para que esto se produzca Petro o el ministro de Relaciones Exteriores deben emitir una decisión que reconozca formalmente a Maduro como presidente: “Esa sería la única decisión que de cara a Colombia haría falta para que Maduro retome el control de la empresa”.

Para ejemplificar esta situación, el abogado hace referencia al Reino Unido, país que tiene relaciones diplomáticas con Maduro (tiene un encargado de negocios designado por el oficialismo), pero reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela y por eso bloquea el acceso al oro venezolano, agregó Efecto Cocuyo.

“Una cosa son las relaciones diplomáticas y otra la representación legal, por lo general van juntas, pero pueden estar separadas, es inusual, pero no contradictorio”, argumenta.

“El gobierno de Petro puede restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela, pero mantener el statu quo del gobierno interino en Monómeros al menos hasta que el gobierno de Estados Unidos logre una decisión que permita mantener Monómeros en caso de que la administración pase al régimen de Maduro”, agrega.

Otro aspecto que debe considerar Petro es el riesgo financiero que puede provocar Maduro al frente de la administración de Monómeros.

“Petro tiene que valorar que, aún en el supuesto de que la licencia de la Ofac se mantenga con Maduro al frente, Monómeros administrada por Maduro va a tener un riesgo financiero gigantesco porque él y buena parte de su élite está sancionada y generan riesgo reputacional”, advierte.