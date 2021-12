Expertos: El revocatorio no es para protagonismos políticos

La tarde de este miércoles se realizaó el conversatorio virtual llamado Revocatorio: Próxima jugada, organizado por Analítica y en el que intervinieron panelistas y expertos analistas de la política en el país, quienes coincidieron en que el revocatorio no es para protagonismos políticos, sino una expresión para la unión de los venezolanos en favor de la salida de Nicolás Maduro del poder.

La herramienta constitucional del referéndum revocatorio es la mayor expresión de unidad posible que tiene Venezuela en este momento, de acuerdo con la apreciación del politólogo y ex preso político, Nicmen Evans, quien dibujó que la fecha clave para el revocatorio es el 10 de enero de 2022.

Afirmó que el evento electoral del pasado 21 de noviembre fue muy importante y, entre otras cosas, generó dos lecturas importantes en Barinas: "Una pésima lectura del Estado de Derecho y un gran resultado, porque ganó Superlano, el problema es cuando se judicializa", reseñó El Impulso.

Evans hizo esta acotación porque destaca que la oposición tiene claro a quién se enfrenta y lo que es capaz de hacer. Confía en que llamar al revocatorio no supone una acción ingenua, sino una ajustada a Derecho, en función de la disputa por un derecho constitucional establecido en los artículos 70 y 72 de la Constitución venezolana.

Apuntó que el 21 de noviembre el PSUV obtuvo menos de 4 millones de votos, que representan aproximadamente la mitad de los obtenidos en el año 2012 y habla de un franco decrecimiento de la fuerza del chavismo en el país.

Es por ello que supone que hay un buen piso para la recolección de las firmas para activar el referéndum revocatorio contra Maduro, el que, a su juicio, desean numerosos chavistas también.

Justo en ese punto coincide uno de los panelistas de este conversatorio, Diego Bautista, quien fue coordinador de análisis político de la Mesa de la Unidad Democrática por 8 años y sostuvo que se habla de que un 80 % de la población venezolana aspira a un revocatorio contra Maduro.

Me lo decía una persona que no estoy autorizado a mencionar, pero que en su vida de análisis político no había visto tanto porcentaje de deseo de un revocatorio. Vamos a luchar por el revocatorio", expresó.