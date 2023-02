Experto: Venezolanos participarán en primarias pero votando por candidatos fuera del G3

El profesor universitario y especialista en política latinoamericana, Santiago Rodríguez, considera que actualmente en Venezuela se vive una etapa similar a la que se registró en la década de 1990, donde había un descontento con los partidos políticos y cuando apareció la figura de Hugo Chávez como "salvador".

"La gente no se ha despolitizado, sino que se ha despartizado. No quiere saber nada de los partidos políticos, pero no ha perdido su condición de participar en la política como queda demostrado con la movilización que se registra a diario para hacer sentir su reclamo social", dijo en una entrevista a El Impulso.

Rodríguez manifestó que la población tiene un interés significativo de participar en las primarias que promueve la llamada Plataforma Unitaria. Sin embargo, advierte que la ciudadanía apostaría más por candidatos fuera del G-3, como la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado o Benjamín Rausseo, conocido como "Er Conde del Guácharo".

"Los estudios han reflejado dentro de esa desafección política que hay con el liderazgo tradicional de los partidos, que los electores estarían dispuestos a votar por lograr el cambio, pero con un outsider", agregó el experto.

De igual forma, señaló que los venezolanos quieren que realmente la Comisión Nacional de Primarias, que preside Jesús María Casal, sea la que organice el proceso. Sin embargo, aseguró que la administración de Nicolás Maduro no tiene el más mínimo interés en que se celebren esas primarias porque sería la primera vez que eligen a un candidato en la oposición.

Rodríguez aclaró que los llamados "partidos tradicionales" no tienen oportunidad por sí mismos, así que cree que las posibilidades de consensos se abren para consolidar sus fuerzas y potenciar candidatos a primarias.

"La gente tiene un cansancio por los partidos políticos porque no han logrado satisfacer sus expectativas, sus necesidades, han incurrido en hechos de corrupción, todas sus promesas han sido incumplidas. La gente se siente desesperanzada porque esas organizaciones no lograron responder a la confianza que les ha dado en más de 20 años, durante los cuales han sido erráticos con la estrategia para salir" del Gobierno, precisó.