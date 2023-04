Exgerente de Pdvsa acusado de espionaje denuncia que fue torturado en la Dgcim

Alfredo Chirinos, exgerente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) señalado de espionaje, quien el pasado fin de semana salió en libertad, declaró este miércoles 5 de abril que durante su reclusión en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) sufrió torturas.

A mí me quemaron la cara, me reventaron las costillas a patadas (...) Duré cuatro horas boca abajo recibiendo patadas y con un químico que me peló la cara", aseveró Chirinos durante una entrevista en el programa Vladimir a la carta".