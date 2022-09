Exalcalde chavista Jhonnathan Marín: La mayor red de corrupción la dirige Tarek William Saab

Jhonnathan Marín, exalcalde chavista de Guanta, en el estado Anzoátegui, acusó al fiscal general Tarek William Saab de dirigir la mayor red de corrupción de Venezuela junto a su hermano Douglas Saab, aunque no mostró pruebas.

Marín, quien renunció a su cargo de manera sorpresiva hace cinco años y abandonó el país en medio de acusaciones de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela, cuestionó asimismo dónde está la “trama de corrupción” de Alejandro Ruiz, propietario de la compañía constructora Conkor, supuesto socio y testaferro de Saab, reseña El Nacional.

“Porque tú has perseguido a todos los empresarios de Anzoátegui y del oriente del país, porque tú eres el fiscal de Anzoátegui y de oriente. ¿Dónde está la trama de corrupción de Alejandro Ruiz? No existe. Y los expedientes que había los mandaste a borrar. ¿Sabes por qué lo hiciste? Porque es tu socio, y es tu testaferro”, dijo.

El exalcalde también exigió al fiscal general explicarle a los venezolanos cómo un hombre, a quien identificó como Gabriel Urbaje y quien habría formado parte del equipo de Saab cuando fue gobernador de Anzoátegui, “maneja grandes contratos” en Petróleos de Venezuela junto a Douglas Saab.

Aseguró que Urbaje celebró el matrimonio de su hijo en Cancún, México. Y que para eso se alquilaron aviones y se hizo una gran fiesta. Marín preguntó de dónde un funcionario obtiene esa cantidad de dinero para cubrir semejantes gastos.

Jhonnathan Marín aseguró que Tarek William Saab se ha dedicado en los últimos años a crear un expediente para criminalizar su nombre “de manera cobarde, despiadada, sistemática, obsesiva y enferma”. Agregó que el fiscal chavista lo ha acusado no solo ante los venezolanos sino ante el gobierno de Nicolás Maduro.

“Es un hecho público y notorio la persecución que tiene este señor en contra de mi persona y de mi familia. Esto tiene una raíz, pero quiero referirme a algo que sucedió hace dos días: este violador de los derechos humanos presentó ante la opinión pública a un señor de nombre Víctor Aular, exgerente de Pdvsa, en un show, donde lo interroga. Se ve claramente cómo el señor lee un guión donde, de alguna manera, utiliza los términos del violador de los derechos humanos Tarek William Saab”, expresó.

Aular, quien ocupó el cargo de vicepresidente de Finanzas de Pdvsa, afirmó el 1 de septiembre que Marín formaba parte de un entramado de corrupción en la estatal petrolera, en el que también está señalado Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa. Supuestamente, el exalcalde de Guanta trabajó para una eventual campaña presidencial de Ramírez.

“Aular dice textualmente, leyendo lo que le mandaron a decir, que él se reunió conmigo en la ciudad de Nueva York para tratar, entre otras cosas, un tema de financiamiento para una supuesta candidatura de Rafael Ramírez a la Presidencia de la República de Venezuela. No tengo nada que ver con ningún tipo de campaña electoral ni de Rafael Ramírez ni de nadie, en lo absoluto. Yo me desmarco automáticamente de eso”, manifestó.

Aseguró que esa afirmación carece de variedad y resaltó las condiciones en las que el vicepresidente de Finanzas de Pdvsa habría dado esas declaraciones.

Es capaz de decir eso y más porque es un guion que le pusieron a decir, en mi caso, no me voy a referir a lo demás. Tengo que defenderme contra la infamia de este señor (Tarek William Saab) en su terrible obsesión en mí persona, porque tenemos un problema personal y político, el cual no termina de superar y porque, gracias a Dios, no le di el gusto de verme preso en sus mazmorras y no me convertí en un preso político más”, dijo.