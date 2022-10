Evans cuestiona el “oscurantismo” en la aprobación del reglamento de primarias

Nicmer Evans, precandidato por el Movimiento Democracia e Inclusión (MDI), cuestionó este viernes la falta de transparencia de la Plataforma Unitaria Democrática en la aprobación del reglamento para el proceso de primarias.

“Soy un convencido de que es necesario hacer primarias y no porque el consenso no sea bueno. Hay un problema básico de legitimidad en este momento en la oposición venezolana (…) Si hay alguien que conozca el reglamento, que me lo presente. Se dijo que se ha discutido el reglamento con todos los precandidatos y yo puedo afirmar aquí que eso es falso”, enfatizó el dirigente político.