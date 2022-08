Evans a Almagro: No son tiempos de posturas bipolares, hay que rearticular fuerzas

Nicmer Evans, máximo dirigente y precandidato presidencial del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI), fustigó este lunes las recientes declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en las que refirió la necesidad de una “cohabitación” en Venezuela.

Sobre esto, el politólogo destacó que no son tiempos de “posturas bipolares”.

Evans adelantó que no se puede ir de un extremo a otro y un día decir, “Maduro vete ya” y otro invitar a “cohabitar”. “Yo creo que la realidad, o la dosis de realismo que necesita el país, es el hecho de entender que la lucha, en este momento, se libra en un plano distinto al de hace algunos años que se pensaba que era la fuerza”, aclaró.

En entrevista con Miguel Ángel Rodríguez, para EVTV Miami, Evans evidenció que urge generar una reacumulación de fuerzas en función de poder lograr el cambio de sistema.

“Cohabitar tampoco es el mejor de los consejos. El hecho que yo esté en Venezuela y esté participando o pretendiendo participar en las primarias de oposición y queriendo participar como candidato presidencial; eso no me hace cohabitar. Eso me hace, por el contrario, mostrar la capacidad de resistencia y de resiliencia ante la situación, apremiante en Venezuela, de violación sistemática de los derechos humanos”, apuntó el abanderado del MDI.

En la misma entrevista, Evans planteó que el hecho de cohabitar parece estar fuera de lugar en relación con lo que quieren hoy los venezolanos. “Aspiramos un cambio, pero un cambio que permita la reconciliación social, pero no estamos hablando de reconciliación política, en conjunto con las cúpulas corruptas (haciendo referencia al gobierno de Maduro y a quienes, según dijo, se robaron a Monómeros)”, agregó.