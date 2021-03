Evalúan propuestas para regular servicio de delivery en el país

El presidente de la comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN) de Nicolás Maduro, electa en los comicios del 6 de diciembre, William Gil, informó este viernes que desde el Parlamento los diputados trabajan en propuestas para regular el servicio de delivery en todo el país.

En entrevista con Unión Radio, el legislador aseguró que los planteamientos están dirigidos hacia la protección de los prestadores de servicio y su seguridad laboral, a propósito del auge que ha tenido esta modalidad de trabajo por la llegada de la pandemia.

Qué pueden transportar y que no pueden transportar, toda la regulación para su funcionamiento , tanto en seguridad laboral como las normas de contratación de la empresa”, dijo.

Debido al aislamiento social para evitar la propagación del Covid-19, la economía se ha visto paralizada, por lo que muchos venezolanos han tenido que reinventarse, replantear sus modelos de negocios o incluso iniciar nuevos emprendimientos a través de la figura del envío a domicilio.

Asimismo, de acuerdo a lo señalado por Gil los parlamentarios que integran la comisión estarían trabajando con Ricardo Sánchez en una propuesta de regulación del teletrabajo y las condiciones para ventas en línea.

Por otra parte dijo que “las empresas embotelladoras de agua no pagan nada al Estado para embotellar y vender. Estamos revisando todo el tema en la ley y las condiciones favorables para que el Estado reciba los recursos de la explotación de empresas como Coca Cola y Pepsi”.

En cuanto a las quejas por el funcionamiento de los servicios públicos, Gil explicó que fue puesto a la orden de los ciudadanos una página web para que denunciaran las fallas de los servicios básicos, donde al menos fueron recogidas 2 836 denuncias.

Destacó que las principales quejas que ha recibido la comisión están relacionadas con las “innumerables fallas” de los servicios de telefonía e Internet.

Adelantó que el próximo miércoles se reunirán con los representantes de las cableoperadoras, Cantv, Movilnet y Movistar para “evaluar lo que está pasando”.

Vamos a hacer una sola mesa para analizar las tarifas en general de todos los servicios de la población. No me quiero adelantar, pero vamos a investigar todo esto y hacer todas las propuestas necesarias para que no sea afectado el consumo de cada familia”, dijo.