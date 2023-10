Estudiantes de Ciencias Políticas sobre las Primarias: “Está en juego el futuro del país”

Leandro Finol, Luisa Díaz, Miguel Palladino, Grissel Soto, Vicente Finol Faría y Diego Romero, estudiantes de Ciencias Políticas en la Universidad Rafael Urdaneta, expresaron cuáles son sus expectativas reales en torno de las elecciones primarias de la oposición de este domingo 22 de octubre. Inquietudes, temores y reflexiones abundan en su manera de ver el proceso.

Hoy Versión Final recoge esas impresiones para darle el espacio que merece esta camada de jóvenes brillantes y con notorio hartazgo de los patrones autodestructivos de la vieja política en Venezuela. Los invitamos a leerlos.

-------------------------------------------

Leandro Finol: “Temo la no aceptación

de resultados por una facción de la oposición”

Leandro Finol, estudiante del 4to semestre de Ciencias Políticas, aspira a que el proceso de este domingo se defina sin contratiempos y con el respaldo de una amplia mayoría. “Solo el liderazgo central de Fuerza Vecinal y UNT parecen apostar al fracaso de la primaria, aun así, sus bases y altos cargos no siguen esa corriente”, sostiene.

Sobre sus expectativas, afirma que quiere que sea elegida María Corina Machado y se formen coaliciones entre los partidos para trazar la ruta de acción frente a las presidenciales y las inhabilitaciones.

Temo la no aceptación de los resultados por una facción de la oposición, y que inicien una campaña de subversión ideológica para desinformar, dividir y debilitar al electorado”.

Para Finol, de 21 años, si el candidato electo está inhabilitado, debería designar a alguien de confianza para presentarse en su nombre. “La campaña debe explicar esta estrategia y tras ganar las presidenciales ese suplente indultaría al ganador de las primarias, nombrándolo Vicepresidente, para luego dimitir”.

Confía en que el candidato electo será respaldado por el electorado abrumadoramente, definiendo el liderazgo. Sobre si piensa que se impondrán las maquinarias sobre el voto espontáneo detalla que los pronósticos estadísticos, alianzas políticas y la voluntad popular “señalan una clara ganadora, independientemente de la movilización de otros partidos”.

-------------------------------------------------------

Luisa Díaz: “Espero que las Primarias sean

un proceso que nos permita tener paz mental”

Luisa Díaz Torres cursa el décimo semestre. Y tiene claro que espera de las Primarias. “Que sea un proceso que nos permita tener paz mental. Solo queremos dejar de vivir en situación de crisis, queremos soluciones y este proceso es la manifestación de la voluntad política de la ciudadanía”.

Díaz trabaja con noticias políticas y asegura aprende a conocer y detectar patrones en la dinámica. Prefiere ser realista. "Por los constantes ataques por parte del régimen, de los otros sectores de la oposición y de los mismos miembros de la Plataforma Unitaria, mis expectativas son bajas”.

¿Su mayor temor? "Que por la inmadurez política de los líderes opositores más consolidados nunca salgamos de este régimen. (…). Tristemente, mi generación aún no cumple con los requisitos constitucionales para buscar la candidatura y crear un nuevo paradigma, entonces tenemos que confiar en que ellos hacen lo mejor para Venezuela, pero ya lo han intentado en 2014, 2017 y 2019 y seguimos en este régimen autoritario”.

Cree que las maquinarias tienen más posibilidades en la Primaria y es incisiva sobre el posible triunfo de inhabilitado.

Me preocupa que, si María Corina gana, utilice de nuevo a la Comunidad Internacional para ejercer mecanismos de presión fallidos, como pasó con Guaidó, para cambiar el sistema. (…). Si gana un inhabilitado se debe aplicar el protocolo Barinas, que tuvieron que postular 4 candidatos y fue finalmente el 4to al que aceptaron”.

-----------------------------------------------------------------------

Miguel Palladino: “Me preocupa que problemas

logísticos provoquen una imagen negativa del proceso”

Miguel Palladino espera que las Primarias diriman la ficha unitaria de la oposición en las presidenciales de 2024 y que la candidatura sea, realmente apoyada por los partidos. “Un candidato que tenga el poder de movilizar a los votantes con la maquinaria de la oposición”, sostiene.

El estudiante del 9no semestre recuerda que las mayores victorias qué ha tenido la oposición fueron por la vía electoral y en cohesión. Pone, como ejemplo, las parlamentarias de 2015. “Mis expectativas son qué la oposicion vaya con esa misma cohesión hacia el proceso del 2024 y pueda hacer frente al oficialismo”.

¿Cuál es su principal temor?

Me preocupa que los problemas logísticos estén más presentes de lo que deberían y provoquen una imagen negativa del proceso. Ya las distintas renuncias que se han dado afectaron su imagen. Sería un golpe aún más duro si se dan a relucir estos problemas este domingo”.

Al ser consultado sobre el hipotético triunfo de un candidato inhabilitado, comenta: “Creo que la oposición debería permitirle al candidato ganador que decida si se debe insistir ante las autoridades (Estado venezolano) para que subsane la inhabilitación o en su defecto escoja a su sucesor”.

Padallino considera que las maquinarias se impondrán frente al voto espontaneo. “En estos procesos internos habitualmente no hay mucha participación y de por sí mucha gente no sabe dónde va a votar, por lo tanto eso puede afectar el voto espontáneo”.

-----------------------------------------------------

Grissel Soto: “No se están disputando egos,

está en juego el futuro del país”

Grissel Soto Socorro, estudiante del 10mo semestre, espera que el proceso establezca una candidatura que goce de legitimidad y tenga una visión clara sobre el rumbo que debe tomar Venezuela.

Quiero además, que los resultados sean aceptados con humildad por todos los dirigentes opositores, y a su vez, respalden al ganador. No se están disputando egos, está en juego el futuro del país”.

Asegura que los venezolanos están cansados de los líderes elegidos a dedo por la dirección de los partidos políticos y es necesario que se siga trabajando en favor de la democracia, y parte de ello, es la promoción de la participación de todos los sectores.

A Soto le preocupa que los candidatos no respeten la voluntad de los venezolanos y se rehusen a aceptar los resultados en caso de no ser elegidos. Piensa que es complejo lograr la unidad. “No solo por la disparidad ideológica de la mayoría de los candidatos, sino por la actitud que han manifestado ante la idea de un consenso o las aseveraciones que expresaron sobre la posibilidad de no resultar electos”.

Cree que el voto espontáneo y las maquinarias estarán presentes, pero advierte que aún existe mucha desconfianza del elector hacia las instituciones y se reflejará en las cifras de abstención. “Esto ocurrirá con los ciudadanos que se muestran apáticos a cualquier evento de naturaleza política debido al mismo sentimiento de derrota que permanece de elecciones anteriores”.

-------------------------------------------------------------------

Vicente Simón Faría: “Me aterra que el ganador

no tenga la capacidad de crear consensos y puentes”

Vicente Simón Faría, estudiante del 10mo semestre, siente desazón. Cree que las Primarias dividieron más a la oposición. “En vez de cohesionar ha causado una guerra mediática en donde cada candidato, sin excepción, le ha dado la razón a la narrativa de ‘No son capaces de unirse, cada quien piensa en sus intereses”.

Su mayor temor es que, una vez seleccionado el abanderado de la unidad, los candidatos restantes acaben con sus compromisos y no acepten los resultados, lanzando mediáticamente indirectas entre ellos como lo han venido haciendo durante estos meses.

Me aterra que el ganador no tenga la capacidad de crear consensos y puentes para enfrentarse de manera cohesionada todos los sectores de la oposición contra el chavismo”.

Sobre el posible triunfo de María Corina y su condición de inhabilitada, cuestiona el slogan de “Hasta el final”. “Es necesario de que en caso de requerirse, exista un mecanismo para pasar el testigo a alguien que haya participado en la Primaria”.

Considera que puede existir el candidato único, pero no sé respirará una unidad genuina. Es partidario de que la maquinaria siempre se impone ante el voto espontáneo, sin embargo, aunque “AD tiene una maquinaria poderosa, no le será suficiente para arrebatarle la victoria a María Corina que se encuentra aliada con los experimentados de VP y que capta a gran parte de la población venezolana”.

----------------------------------------------------------------------

Diego Romero: “Creo que en las Primarias el voto espontáneo va a cobrar fuerza”

Diego Romero, del 10mo semestre, sostiene que las Primarias dejarán en claro la voluntad política del ciudadano e impulsarán la legitimación de nuevos liderazgos. “En un estudio de opinión pública de la UCAB se determinó que alrededor del 80% de los venezolanos están a favor de una transformación en el país”.

Romero confiesa que su mayor temor es que se resquebraje aún más la unidad. “Que haya detractores dentro de la oposición que no respeten el acta de compromiso y el programa mínimo de gobierno firmado el 7 de agosto del presente año, y decidan ir a unas elecciones presidenciales dividiendo a las fuerzas políticas de la oposición”.

Sobre el posible triunfo de un inhabilitado, sugiere que “en caso de que se agoten todas las vías constitucionales para hacer valer los derechos políticos de ese ganador, deben sentarse a dialogar y buscar una alternativa las fuerzas políticas que hayan alcanzado la mayoría de votos en la elección primaria, pero siempre de cara a la unidad, y respetando el sentir de los venezolanos”.

El estudiante es optimista y avizora un proceso marcado por el voto espontaneo.