"Es la última esperanza": Jóvenes apuestan en Primarias única oportunidad de cambio para Venezuela

Dentro de las multitudinarias filas de ciudadanos para ejercer su derecho al voto dentro de las Primarias de este 22 de octubre, escasos rostros jóvenes se vislumbraban entre la muchedumbre, más en ellos existía la convicción de lograr una salida a la situación en Venezuela mediante la vía democrática.

"Es la última esperanza de nuestra nación, de todos nosotros", expresó Alberto Perozo, un joven de 29 años que con firme posición decidió participar en el proceso opositor, con miras a volver a ver a sus familiares que, por diversas circunstancias, hoy se encuentran fuera de su país.

"No somos del Psuv, no somos de Alianza Bravo Pueblo, no somos de Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, Primero Justicia, los partidos políticos murieron en el 99. Somos ciudadanos venezolanos. Hasta el final significa, hasta el final de la política, del politiquerismo barato. Esta es la última esperanza de nuestra nación, de todos nosotros... Por los que estamos dentro, por los que estamos fuera, por lo que estamos sufriendo hambre y necesidad", expresó.

En su mensaje, resaltó espera que la oposición venezolana logre "un liderazgo con coherencia, un liderazgo con honestidad que le hable a la nación, que nos hable a todos con el propósito de crear un nuevo futuro", dijo.

Invitó a votar con miras a consolidar un cambio para el país, e invitó a los líderes tradicionales de la oposición a retirarse de la política para dar paso a los nuevos dirigentes que surgirán de este proceso electoral.

"Es la hora de buscar un futuro para todos los venezolanos. No para una legión política o líderes políticos, no basta escuchar a un político para que te diga lo que tienes que hacer, solo porque quieres conservar el poder o porque no les gustan las ideas disidentes", sentenció.

A la par, María Elizabeth Bianculli de 20 años y estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Rafael Urdaneta (URU), precisó que "estas primarias son una muestra de institucionalización de la voluntad política de los ciudadanos de cara a las elecciones 2024", y recomendó "encarecidamente" a los demás electores a sumar su voto.

José Duran, de 21 años y también estudiante de Ciencias Políticas, expresó espera "unos resultados transparentes, seguros, que no estén sesgados, que gane el que tenga que ganar", mencionó.

VF se acerca a los electores

El equipo de Versión Final conversó con Juan González, un joven de 19 años que realizaba la fila para ejercer su voto en un centro de la parroquia Bolívar, detalló esperar un cambio para su nación.

"Espero un cambio, porque como todos los venezolanos, ya estamos cansados de esta situación. Me voy a basar en María Corina, pero sí tengo esperanzas de participar por el que ofrezca un buen cambio", expresó.

De la misma forma, nuestro equipo reporteril entrevistó a Ricardo Arrieta, 30 años, quien era acompañado por su pequeña hija a la espera de su turno para votar a la altura de la calle 89 con avenida 9B.

"Estoy esperando que decidamos y nos pongamos de acuerdo en seleccionar un solo candidato para que los votos se concentren y podamos salir de la dictadura en la que nos encontramos. Yo decidí votar porque, puede que esto no cambie nada, pero es un paso que se da, así sea en falso", destacó.

Guillermo Rosales, de 26 años, manifestó que "hay que votar porque hay que buscar un cambio". Respecto al por qué decidió votar pese a que las personas de su edad no tienen interés en la política, detalló: