Encuestas se contradicen sobre la popularidad de precandidatos opositores en Miranda

En el estado Miranda no se tiene claro qué representante de las fuerzas opositoras al gobierno de Nicolás Maduro lidera la popularidad en la población, de cara a los comicios regionales convocados para el 21 de noviembre. Los resultados de las encuestas, en caso de darse primarias en la oposición, son diferentes y contradictorios.

El más reciente estudio de la firma Delphos, realizada entre el 12 y 15 de agosto, señala que 65,4% de las personas que estarían dispuestas a participar en unas elecciones primarias de la oposición darían su voto al dirigente de Primero Justicia (PJ) Carlos Ocariz, mientras que 34,6% al militante de Fuerza Vecinal David Uzcátegui. Este resultado, precisó Delphos, está basado en 20% de la muestra utilizada para el estudio.

La encuesta de Delphos apuntó que en el eventual caso de que Ocariz y Uzcátegui no logren acuerdos y compitan el 21 de noviembre, 67,2% daría su respaldo al militante de PJ, mientras que 32,8% al dirigente de Fuerza Vecinal.

El pasado 17 de agosto, el dirigente David Uzcátegui reiteró su llamado a realizar primarias en la entidad. Mostró los resultados de encuestas, el primero de Delphos, pero del mes de julio, y otro de Datincorp, cuya fecha es del 15 de agosto, en los que se evidenciaría su liderazgo en la preferencia de los votantes como el candidato de la oposición para las regionales.

En la encuesta de Delphos de julio se determinó, en base a las respuestas de los encuestados, que 56,9% de las personas preferiría dar su respaldo a Uzcátegui, mientras 43,1% a Ocariz.

El estudio señaló que 64,4% de los encuestados manifestaron su opinión de “desagrado” hacia Henrique Capriles Radonski, y en el caso de Carlos Ocariz el “desagrado” es de 51,3%. Al ser consultados sobre Héctor Rodríguez, el 62,8% mostró su “desagrado” hacia el actual gobernador de Miranda.

Datincorp, en cambio, sostuvo que la preferencia entre las posibles opciones de la oposición se inclina en favor de David Uzcátegui como el mejor candidato a la gobernación con 52,3%, mientras que Ocariz obtuvo 47,7%.

En lo que respecta a la intención de voto, y ante la pregunta ¿por quién votaría si los candidatos fuesen solamente Uzcátegui y Héctor Rodríguez? 42,77% de los consultados de Datincorp apoyan a Uzcátegui y 24,56% al actual gobernador de Miranda. Poco más de 25% señaló que no votará por ninguna de las dos opciones, y 7,51% se mostró indeciso.

Al consultar solo por estos dos candidatos, en el estudio de Delphos de julio los resultados favorecen a Uzcátegui con 41,6% sobre Rodríguez con 23,4%, exceptuando a los que no saben (15%) o no votarían (20%).

David Uzcátegui recordó en su última rueda de prensa que propuso el 22 de agosto como fecha para la realización de primarias en la oposición, y enfatizó que el 60% de los mirandinos consideran necesaria la realización de este proceso, siempre según encuestas de opinión.

El partido Fuerza Vecinal, que también integran los alcaldes opositores mirandinos, reiteró su llamado a los diversos sectores de la oposición venezolana a realizar elecciones primarias para definir la candidatura de la gobernación del estado Miranda y los municipios de la entidad.

Los alcaldes afirmaron que no permitirán candidaturas impuestas. “Exigimos que desde Caracas se respeten los liderazgos, no a las cuotas de partidos, vamos a primarias cuanto antes. Que la mecánica política no nos aleje de la gente. No podemos agotar el tiempo para luego imponer candidaturas, debemos buscar los caminos que no generen incertidumbre y zozobra”, dijo Elías Sayegh.

Sayegh reiteró que hay dirigentes de base con aspiraciones, mientras la oposición liderada por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, sigue haciendo mutis sobre su participación en los comicios de noviembre.