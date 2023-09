Encuesta sobre primarias: 81% de electores apuesta por insistir en habilitación del ganador

Los resultados de la más reciente encuesta de la empresa Delphos, realizada entre el 23 y 30 de agosto con 1.000 entrevistas en hogares a electores inscritos en el Registro Electoral, ofrecen lecturas interesantes sobre la visión de los electores opositores que participarán en el proceso de primarias previsto para octubre próximo.

Lo que más queda claro es que 91 % de quienes tienen alta probabilidad de votar en la primaria piensan que los inhabilitados deben participar.

Eugenio Martínez, director de Votoscopio y especialista en el tema electoral, difundió en la red social X parte de los ítems desglosados en la encuesta.

Entre quienes tienen alta probabilidad de votar en la primaria, la amplia mayoría considera que la dirección política debe insistir en la habilitación de quien gane la primaria. Esta es la opinión de 81% de quienes tienen alta probabilidad de votar, sin embargo, la amplia mayoría de los que piensan votar en la primaria también creen que, si después de todos los esfuerzos el ganador de la primaria no es habilitado, se debe escoger otro candidato”, profundizó.

Con la idea de escoger otro candidato, si no logra habilitar al ganador de la primaria, concuerdan 73% de los electores con alta probabilidad de votar en la primaria.

La encuesta también reveló que las inhabilitaciones no afectan el interés ni la disposición a participar en la primaria. De hecho, 3 de cada 5 electores dispuestos a votar insisten en que votarán por su candidato, así esté inhabilitado.

Un número significativo de ciudadanos señala como inhabilitados a candidatos que no lo están. Por ejemplo, 62% de los ciudadanos sabe que María Corina Machado está inhabilitada, mientras que 54% dice saber que Henrique Capriles está inhabilitado. Solo 14% dice que Freddy Superlano está inhabilitado. En el estudio destaca que 11% cree que Delsa Solorzano está inhabilitada y 5% lo cree de Carlos Prosperi.

Opiniones divididas

Ante la eventual necesidad y método para sustituir al ganador de la primaria, el consenso se rompe cuando se analizan las alternativas para escoger a un candidato de reemplazo. En este caso existen tres grupos de opinión de similar tamaño, explicó Martínez.

¿Cómo sustituir al candidato o candidata ganador(a) de la primaria? 31,5% piensa que los mejor es usar encuestas; 28,8% sostiene que la sustitución debe acordarse en un consenso entre partidos y 20,7% considera que esta decisión debe tomarla el ganador de la primaria”, añadió.

Otro dato llamativo del estudio de Delphos, pensando en la estrategia opositora en 2024-2025, es que la amplia mayoría de los electores sostienen que abandonar la ruta electoral no es una opción, aunque el gobierno impida la primaria.

Y el analista indicó: “3 de cada 5 electores piensa que, si la primaria se cancela, la oposición debe buscar otra manera de elegir a un candidato. 59% piensa que se debe encontrar la alternativa -a la primaria- para escoger al candidata o candidato. No obstante, 28% dice que la opción es salir a protestar”, añadió·

¿Cómo debe ser la conducción de la oposición? Aunque un sector considera que, quien gane la primaria, debe dirigir a la oposición, la opinión de los electores es diferente. 33% cree que se necesita un líder que decida y resto apoye y 63% que las decisiones deben ser por consenso, señaló Martínez.

Un tema, no menor es el de la unidad. La mayoría de los opositores e independientes piensa que solo unidos se puede derrotar al gobierno. No obstante 30% de los opositores creen que un líder fuerte (aunque no existe unidad) puede por sí solo derrotar al gobierno.