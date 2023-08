En recta final nombramiento de nuevos directivos del CNE

Para este jueves 17 de agosto, se prevé la designación, por parte de la Asamblea Nacional (AN), declarada en sesión permanente, de los nuevos cinco rectores principales y 10 suplentes que conformarán la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Entre los 104 ciudadanos elegibles, presentados por el Comité de Postulaciones Electorales, se encuentran Elvis Amoroso, Luis Emilio Rondón, Edgar Raúl Leoni, Enrique Márquez, Carlos Quintero, Leonel Parica, Juan Carlos Delpino, Francisco Garcés, Roberto Picón, Alexis Corredor, Conrado Pérez y Gustavo Vizcaíno, reseñó Globovisión.

También destacan el sociólogo Amalio Belmonte, el rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes), Fabio Zavarse, el diputado Imad Saad Saad, Rosalba Gil, secretaria de la AN; Julio García Zerpa, ex vicepresidente de la Comisión de Política Interior del Parlamento, y Antonieta de Stefano, ex viceministra de Igualdad.

La convocatoria de postulaciones inició el 4 de julio, con un tiempo de 14 días continuos, otorgando una prórroga de nueve días, recibiendo 153 aspirantes, y mediante la verificación de documentos y entrevistas, terminó con 104 seleccionados que calificaron en la aplicación del baremo.

El nombramiento de las nuevas autoridades se concretará en las próximas horas, de acuerdo con declaraciones de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. De cara a las presidenciales de 2024, los sectores políticos y electores están atentos a conocer los nombres elegibles.

