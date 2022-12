En intensa gira por el país, Pérez Vivas recibe importante respaldo ciudadano

En la última semana, César Perez Vivas, candidato a la presidencia, realizó una importante gira por siete estados del país, generando una alta participación, apoyo de dirigentes sociales, de las bases y de la ciudadanía, así lo aseguró Yandir Loggiodice, Secretario general nacional del Partido Centro Democrático (PCD), organización que respalda la propuesta de Concertación Ciudadana.

"Hay que valorar el trabajo de César Pérez Vivas de recorrer el país para levantar el ánimo de los Venezolanos y decirles, con firmeza y seguridad, que va a derrotar a Maduro", dijo el joven dirigente que ha acompañado al exgobernador del Táchira en la gira de los últimos días.

Loggiodice precisó que el reciente recorrido de Pérez Vivas inició en Carabobo, primero Puerto Cabello y luego Valencia, donde estuvieron dos días, en cuyas ciudades sostuvieron tres reuniones con grupos sociales y económicos e importantes organizaciones de la sociedad civil que se han sumado a Concertación Ciudadana, movimiento que está creciendo y ganando respaldos espontáneos a medida que avanza.

Luego, fueron a Cojedes. Allí estuvieron en Tinaquillo, reunidos con un gran grupo de dirigentes políticos y sociales. "En este recorrido, Pérez Vivas explicó que su propuesta para el país está basada en la transformación del sistema económico, político y social con tres pilares: cambio del modelo político, regresar la moral a los funcionarios, y eliminar la reelección indefinida del presidente, para hacer de Venezuela un Estado Federal descentralizado", precisó Loggiodice.

En resumen, la gira abarcó los siguientes estados de Venezuela: Carabobo, Portuguesa, Trujillo, Barinas, Alto Apure, Cojedes, y finalizaron en el estado natal del precandidato, Táchira.

-¿En la gira: cómo ha sido la receptividad de la base y de los ciudadanos?

-Excelente. En Carabobo tuvimos una asamblea con más de 100 dirigentes sociales. En Portuguesa más de 200 dirigentes políticos y sociales, dirigida por el Alcalde Carlos Barrios, quien es el jefe de campaña en ese estado de la Nación.

-¿Se percibe la conexión entre los venezolanos y Pérez Vivas?

-Sí, César Pérez ha recorrido Venezuela y se nota el aprecio y el afecto de la gente que está interesada en una transformación social del país. Ven en su candidatura una opción factible, con una campaña totalmente distinta, orgánica y honesta.

-¿Cuál es la estrategia de la campaña?

-Es una campaña ciudadana, enfocada en fortalecer el sentimiento del venezolano. Despertar ese clamor del ciudadano, que está dormido, y que gracias a los errores incluso de la oposición se han desmotivado, pero ven en Pérrez Vivas valores y una opción confiable y por eso se están sumando a Concertación Ciudadana para sacar adelante la campaña.

“La campaña de Pérez Vivas es una de las que lleva más furor, energía y carga”, se lleva una mano al pecho el dirigente.

Loggiodice dijo que durante el recorrido por Venezuela han podido constatar que “la crisis del agua en todo el país es impresionante. En los pocos estados donde hay agua, llega con sedimento de óxido e inclusive ligada a aguas residuales”. Asimismo, destacó el estado de destrucción de la vialidad del interior del país.

“Siendo un país petrolero no tenemos vialidad, pero se han dedicado a una campaña de circo y pintura en todos los estados para crear la sensación de que Venezuela está mejorando, cosa que es falsa, porque la última vez que Maduro aumentó el salario estaba en 23 dólares, y hoy está en 7 dólares”.

El secretario general de Centro Democrático asegura que a los venezolanos no les importa el tema de la caja CLAP, porque no les resuelve el problema de alimentación. “Es algo que no merece comer el venezolano. ¿Cómo es posible que acá se estén importando granos cuando se expropiaron 2 millones de hectáreas que hoy no están produciendo”, fustigó.

“La gente le dice a Pérez Vivas que no quiere que la oposición real que él representa se parezca a la del G4”, indica.

Loggiodice aseveró que el exgobernador del Táchira es el único precandidato que pasó diciembre recorriendo las calles, acompañando a la madre necesitada, al padre que no le alcanza el dinero, mientras que otros precandidatos optaron por vacacionar en Venezuela o el exterior.

El dirigente del PCD afirmó que en esta última gira de Pérez Vivas se constituyeron 650 comandos familiares para promover la votación en primaria y respaldar a la Concertación Ciudadana.