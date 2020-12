En el Táchira las iglesias no se prestarán para ser centros en la consulta popular

El lunes 7 de diciembre arrancó en Venezuela la consulta popular, iniciativa convocada desde la administración de Juan Guaidó, quien es reconocido por más de 60 países como mandatario interino.

Sin embargo, la consulta tiene varias modalidades, puedes ser vía online o presencial, aunque estos lugares no han sido anunciados a pesar de que la fecha pautada para esto último es el 12 de diciembre.

Pero lo que sí sabe y desde ahorita, es que en el estado Táchira las iglesias no se prestarán para este tipo de actos políticos, la información la dio a conocer el obispo de la Diócesis de San Cristóbal, monseñor Mario Moronta.

A través de un audio, el máximo representante de la iglesia católica en la entidad, indicó que desde la oposición “no pidieron permiso” para llevar a cabo este tipo de actos en los templos y aunque aún estén a tiempo no se les otorgará tal permiso para realizar actos políticos en los templos.

Comentó que le tomó por sorpresa leer un aviso en el cual mostraban como espacios de concentración algunas iglesias del Táchira para la consulta popular, por lo que hace manifiesta su negativa, asegurando que hasta el momento, nadie se ha comunicado con él para tramitar algún permiso.

En ese sentido, reiteró no tener conocimiento alguno de que en varias parroquias, dicha actividad se haría el sábado.

“A mí no me han avisado nada, no he dado ninguna autorización para estoy no creo conveniente que en nuestros templos se realice esta actividad. No es la iglesia la que promueve estos eventos. El permiso de antemano es negativo”, apuntó el obispo. La Nación