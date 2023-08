Elvis Amoroso sería nombrado como presidente del nuevo CNE que eligiría la AN

El contralor general de la República, Elvis Amoroso, suena como el nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE). El periodista Vladimir Villegas lo aseguró en sus redes sociales, y afirmó además que otros oficialistas, así como representantes de la oposición, formarán parte de la nueva directiva del organismo.

Por los lados del oficialismo suena mucho Elvis Amoroso para presidirlo, pero eso podría variar. Rosalba Gil, actual secretaria de la AN, sería otra integrante principal, al igual que Carlos Quintero”, indicó el periodista.

Amoroso reemplazaría, como figura reconocida, a Tibisay Lucena, quien dirigió el CNE durante 14 años.

Esta información de Villegas, sobre el eventual nombramiento de Amoroso al frente del Poder Electoral, reafirma lo dicho días atrás por el candidato a la elección primaria de la oposición, César Pérez Vivas, al aseverar que el oficialismo quiere, con esa designación, “desmovilizar el voto opositor y evitar un cambio en la administración de la nación”.

Villegas asomó además a Roberto Picón para integrar el cuerpo de rectores del CNE, así como Aymée Nogal y Luis Emilio Rondón hijo, todos ellos representantes de la oposición.

Añadió que la Alianza Democrática podría contar con un suplente incorporado.

Sin embargo, Villegas considera que el panorama en el organismo comicial “no está del todo claro, todo muy movido de cara a la sesión de la AN de mañana jueves. Y en chavismo no hay unanimidad en cuanto a que resulte un ‘3 a 2’ o un ‘4 a 1’”.

Por su parte, el periodista especialista en temas electorales, Eugenio Martínez, señala que “las ‘quinielas’ que hablan de composición 3:2 (3 oficialistas, 2 opositores) 3:1:1 (tres oficialistas, 1 opositor, 1 cuota de la alternativa democrática) pecan al no incluir a los tres rectores incorporados en las negociaciones”.