El MAS apoya 17 candidaturas a gobernaciones del país

La vicepresidenta nacional del partido Movimiento Al Socialismo (MAS) y abogada, María Verdeal, comentó que la tolda naranja tiene al menos 17 candidaturas que apoyan para las gobernaciones de diversos estados del país de cara a las megaelecciones del 21 de noviembre.

Asimismo, aclaró que el partido apoya las aspiraciones del candidato opositor por Miranda, David Uzcátegui, y de Julio Castillo de Carabobo.

Con respecto a las diversas candidaturas que han surgido en el estado Táchira, Verdeal consideró que “Laidy Gómez debería ser candidata, porque «es inverosímil pensar que tendría que medirse en unas primarias”.

En entrevista con Unión Radio, la dirigente política resaltó que el MAS no apoya el acuerdo normativo al cual llegó la Alianza Democrática para el funcionamiento de esta coalición con respecto a la contienda electoral de noviembre.



“Hicimos las observaciones, no se consideraron (…), no estamos rompiendo con esa alianza, pero no nos sentimos representados en relación a esa implementación del reglamento”, expresó.