El gobierno considera “indiferente” reconocimiento internacional de las parlamentarias

En un acto con motivo de la celebración por el Día del Estudiante Universitario, la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, se refirió a las declaraciones de representantes internacionales que se niegan a reconocer los resultados que se obtengan de las venideras elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

En ese sentido, la representante del Gobierno Nacional desestimó la posición de organismos extranjeros como la Unión Europea (UE) y el Grupo de Lima, así como de la Administración estadounidense, al sostener que en Venezuela “quien tiene que hablar es su pueblo”.

“No nos importa porque quien tiene que hablar en las elecciones de Venezuela es su pueblo, no ningún Gobierno, ni en Estados Unidos ni en Europa ni en el vergonzoso cartel de Lima”, asestó.

A su juicio es “indiferente” si desde el exterior aprueban el proceso comicial o no porque Venezuela “existe mucho mejor” sin esas opiniones.

“Quienes se creen los dueños del mundo, Estados Unidos, los países europeos, creen que son ellos los que le dan vida a un resultado electoral y nos preguntan con una sonrisa: ‘¿Qué pasaría si nosotros no los reconociéramos?’”, cuestionó Rodríguez, y respondió de seguida: “Les voy a decir lo que les he respondido en privado a algunos embajadores: no nos importa, nos es indiferente”.

Reiteró además que Venezuela está viviendo una “campaña electoral que marcará la historia del país y del mundo”.El Universal