El estruendoso silencio de Leopoldo López y otros opositores tras disolución del Gobierno interino

Leopoldo López, exalcalde de Chacao, dirigente y fundador de Voluntad Popular, no se ha pronunciado en relación con la disolución del Gobierno interino liderado por Juan Guaidó. Tampoco lo han hecho Henry Ramos Allup, quien fuera secretario general de Acción Democrática (AD), antes de ser intervenido este partido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado 15 de junio de 2020, ni el dirigente de Primero Justicia (PJ), Julio Borges, ni Un Nuevo Tiempo (UNT).

Ni en los días previos a la decisión tomada por la Asamblea Nacional electa en 2015 ni en los posteriores, López ha fijado posición sobre la supresión del interinato.

Antes de decidirse la eliminación del Gobierno interino, el fundador de Voluntad Popular publicó en su Twitter un pronunciamiento sobre el preso político Igbert Marín Chaparro, el pasado 21 de diciembre. En la misma red social, el 2 de enero (después de disolverse la llamada "Presidencia encargada), colgó su primera publicación del año, al repudiar la detención del gobernador de Santa Cruz (Bolivia), Luis Fernando Camacho. En ningún momento, este dirigente opositor ha dicho nada sobre el fin del interinato, ni tampoco lo ha hecho en su Instagram, reseña El Nacional.

La decisión de eliminar el gobierno interino se tomó finalmente el viernes 30 de diciembre, tras la polémica que se generó el día anterior cuando el diputado (electo en 2015) de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, expresó su preocupación por la medida que se iba a tomar y sugirió aplazar la segunda discusión. Guaidó suspendió la sesión que estaba prevista para el jueves 29, una acción que le valió una ola de críticas entre los parlamentarios quienes le advirtieron que convocarían por sí mismos la sesión, añadió el diario caraqueño.

El viernes, la propuesta que había sido presentada conjuntamente por AD, PJ, UNT y el Movimiento por Venezuela (MPV), obtuvo 72 votos a favor, 29 en contra y ocho salvados, con lo que se concretó la disolución de la llamada "presidencia interina".

Además, una búsqueda por las redes sociales permite confirmar que hasta principios de año varios dirigentes que están o han estado al frente de los cuatro partidos que presentaron la propuesta de disolver el gobierno interino no han fijado sus posiciones a título personal.

Es el caso de Ramos Allup, quien ha recordado en los últimos días que la tolda blanca presentará a Carlos Prosperi como candidato en las elecciones primarias. Pero no ha hecho mención al interinato, salvo una publicación de AD que retuiteó el 29 de diciembre en la que se señalaba que la sesión de ese día no estaba suspendida porque la fracción parlamentaria de esta tolda no había sido consultada.

El partido de la casita (UNT) tampoco ha fijado una postura sobre el cese de la administración encargada, así como tampoco lo ha hecho Julio Borges, ni a favor ni en contra.

El secretario general de MPV, Simón Calzadilla, sí dejó entrever su opinión, pero no a través de un mensaje propio sino de un retuit de Collete Capriles que señalaba: "El asunto del gobierno interino no es jurídico, es político. Nació en una especial coyuntura política, como una medida provisional para la cual se produjeron interpretaciones jurídicas, y llevó adelante un ciclo que hoy necesita un relevo. El continuismo es siempre terrible", publicó El Nacional.

Este mensaje tiene fecha del 28 de diciembre, es decir, antes de que se concretara la aprobación de la propuesta de eliminar el gobierno interino y se trataba de una respuesta al economista José Toro Hardy, quien cuestionaba la propuesta de AD, PJ, UNT y MPV que contemplaba la supresión del gobierno encargado.