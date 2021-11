El chavismo, inconforme con los resultados de comicios regionales y locales

El vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, dijo este domingo que no está "conforme" con los resultados de las elecciones del pasado domingo y aseguró que el chavismo debe "revisar" los números que otorgaron a su formación, al menos, 19 de las 24 gobernaciones del país, incluida la capital, Caracas.

"Nosotros ganamos todo esto, pero yo en lo personal tengo mis dudas. Tengo mis dudas, no estoy conforme pues, no tengo la conformidad", aseveró Cabello durante una entrevista en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El número dos del chavismo aseguró que revisarán los resultados de la contienda electoral para evaluar un mecanismo en el que "los números en vez de bajar o detenerse, puedan incrementarse".

"Superamos los cuatro millones de votos, no es para hacer una fiesta. No es malo porque obtuvimos la victoria que no deja lugar a dudas, pero la revisión de los números va a ser profunda (...) ¿Por qué, qué pasó, que incidió, en qué nos equivocamos, dónde debemos corregir, el método aplicado fue el correcto o no?", se preguntó el dirigente chavista.