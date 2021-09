Egda Vílchez retira su candidatura a concejal del municipio Maracaibo

La exconcejal del municipio Maracaibo Egda Vílchez decidió retirar su candidatura a ese cargo de representación popular para las elecciones a realizarse el 21 de noviembre.

Me dirijo a ustedes para hacer de su conocimiento mi decisión de no participar como candidata Lista #15 al Concejo Municipal de Maracaibo en los comicios del 21/11/2021. Esta decisión no afecta ni altera para nada el compromiso que he mantenido durante 52 años como ‘Militante de la Vida'”, aseveró Vílchez en un comunicado.