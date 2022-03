EE. UU. se sentó con opositores antes que con Maduro para reactivar mesa de México

Representantes de los partidos opositores se reunieron, en Bogotá, con el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, antes de la visita que la delegación del gobierno de Joe Biden realizó al país, el sábado 5 de marzo.

Story conformó la delegación de EEUU, en Caracas, junto con Juan González, principal asesor de la Casa Blanca para América Latina; y Roger Carstens, enviado presidencial especial de Estados Unidos para asuntos de rehenes, reseñó Tal Cual.

Las reuniones de los opositores con Story se realizaron, por partes, con representantes de los partidos Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP), Un Nuevo Tiempo (UNT), Acción Democrática (sector de Henry Ramos Allup), Alianza del Lápiz y Fuerza Vecinal.

Lo que no está claro, hasta ahora, es si los encuentros se concretaron por la convocatoria del diplomático o si las reuniones fueron solicitadas por la oposición. La confirmación de las reuniones no despejó la duda de si el embajador Story adelantó o no que se reunirían con Maduro, en Caracas.

Aunque dirigentes de estos partidos han esquivado declarar sobre las reuniones, fuentes de la oposición indicaron a TalCual que, en el caso de los partidos del G4, la exposición ante el diplomático estadounidense abarcó aspectos como la exigencia al gobierno de Nicolás Maduro del adelanto de elecciones presidenciales, en medio de un escenario de condiciones electorales, y la liberación de los presos políticos.

Hasta la tarde de este martes 8 de marzo, dentro del interinato y en el seno de los partidos opositores guardan silencio sobre el retorno a la negociación señalado por Maduro, tras su reunión con la delegación de Biden. Esta posición llama la atención cuando el vocero de la delegación de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde, ha insistido en regresar a México.

En ese contexto, PJ, en un comunicado, exigió que del proceso de negociación de México surjan mejores condiciones electorales y de respeto de los derechos humanos para unas elecciones presidenciales libres y competitivas. Para el partido opositor es fundamental que las garantías para los comicios presidenciales pasen por atender las demandas de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea (UE) sobre las elecciones regionales y municipales de noviembre de 2021.

Este fin de semana, Primero Justicia realizará una asamblea de la dirigencia nacional del partido en Bogotá, bajo la coordinación de Julio Borges. Fuentes opositores señalaron que, aparte del debate sobre temas internos del partido, se abordará lo relativo a las condiciones de la nueva fase del diálogo- tras el anuncio de Maduro de la disposición de su gobierno de retomar el proceso-del apoyo al interinato y sobre las conversaciones con James Story.

Por otra parte, fuentes opositoras confirmaron la reunión de Antonio Ecarri Angola (Alianza del Lápiz) con James Story, el jueves 3 de marzo. Sin embargo, el dirigente eludió referirse al tema. También se conoció que Ecarri Angola habría asomado varios temas, dentro de los que no se descarta la posibilidad de ampliar la representación opositora en la mesa de diálogo.

Hace un mes, en una carta dirigida a Gerardo Blyde y a Jorge Rodríguez (jefe de la delegación del gobierno en México, Avanzada Progresista (AP) planteó que la representación opositora sea de 10 miembros: un representante por cada uno de los cuatro Partidos del G4-MUD y un representante para cada uno de los seis partidos con mayor votación , en las elecciones regionales, que no forman parte del G4-MUD.

Este lunes 7 de marzo, Nicolás Maduro confirmó que, luego de reunirse con los enviados norteamericanos, estaba dispuesto a reactivar la mesa de negociación en México, pero llamó a que ese diálogo fuese «más amplio y abarcador», incorporando actores adicionales a los representantes de la «Plataforma Unitaria», conformada fundamentalmente por el G4.

Con Guaidó se vieron en Caracas

La delegación del gobierno de Estados Unidos sostuvo en Caracas una reunión con Juan Guaidó, al que Washington aún reconoce como presidente encargado de Venezuela. Fuentes aseguran que también hablaron con el jefe de la delegación opositora en México, Gerardo Blyde.

"El presidente Guaidó y el Gobierno Encargado brindarán mayor información sobre la reunión sostenida con dicha delegación, tras culminar labores de coordinación con el Gobierno de los EEUU atendiendo razones de interes y seguridad nacional de nuestro aliado", dice la confirmación emitida por el despacho de Guaidó al respecto.

Hay versiones encontradas sobre si el encuentro con el opositor se produjo antes o después que la visita a Maduro en Miraflores. En una audiencia ante el Senado estadounidense este martes 8 de marzo, el senador republicano Marco Rubio le recriminó a la subsecretaria de Estado Victoria Nuland que la reunión con el mandatario ocurriera primero que con el presidente de la Comisión Delegada Legislativa.

La funcionaria de la administración Biden lo contradijo: «nos reunimos con la oposición antes de esa reunión (con Maduro)", aunque Rubio insistió en tener información de que fue al contrario.

Nuland aseguró que la principal objetivo de la misión fue visitar y revisar la salud de los estadounidenses presos en Caracas, los llamados "Seis de Citgo", y otros dos ciudadanos presos. "Hemos hecho visitas a Caracas por ese motivo y estábamos buscando a la vez que el régimen de Maduro volviese a la mesa de negociación con la oposición y la comunidad internacional”, explicó.

Los gobernadores fueron los primeros

Es de recordar que el embajador Story, antes de Carnaval, recibió en Bogotá a los gobernadores Manuel Rosales (Zulia), Sergio Garrido (Barinas) y Alberto Galíndez (Cojedes), y al dirigente Stalin González, todos opositores a Nicolás Maduro. El encuentro generó el repudio del Partido Socialista Unido de Venezuela en Barinas, el cual acusó a los gobernadores de violar la Constitución y usurpar funciones de Maduro y de la Cancillería, encargados de las relaciones internacionales del país.

Durante el encuentro, los gobernadores abogaron por el reinicio del diálogo en México entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Este proceso se suspendió, en octubre de 2021, tras la extradición de Álex Saab de Cabo Verde a los Estados Unidos.