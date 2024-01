EE. UU. reimpulsará las sanciones y no renovará licencia para el petróleo venezolano

El Departamento de Estados de EE. UU. se pronunció este martes sobre las acciones del Gobierno venezolano sobre María Corina Machado. A través de un comunicado, confirmaron que las sanciones sobre el petróleo y gas del país caribeño serán establecidas nuevamente.

En el escrito, se refirió a la licencia otorgada en el pasado 2023 bajo el Acuerdo de Barbados. La misma otorgaba un permiso para comercializar el crudo con empresas norteamericanas, entre ellas, Chevron.

Esta medida, establecida con una duración de seis meses, se vencía en el próximo mes de abril, y el mayor propósito del Gobierno de Nicolás Maduro era optar por una renovación para seis meses más. Sin embargo, Estados Unidos decidió que, al verse vulnerado el Acuerdo firmado, no habrá tal beneficio para la industria petrolera.

“A falta de avances entre Maduro, sus representantes y la opositora Plataforma Unitaria, particularmente en cuanto a permitir que todos los candidatos presidenciales compitan en las elecciones de este año, Estados Unidos no renovará la licencia cuando expire el 18 de abril de 2024”, reza el comunicado difundido en su página web.

Acusaron a Nicolás Maduro de ser “inconsistente” con la firma de Barbados, y criticó el arresto de voluntarios de partidos opositores.

El portavoz del departamento, Matthew Miller, también se refirió a esta decisión en su cuenta de X. En un mensaje publicado la mañana de este martes, aseguró que la única vía para que el alivio en los sectores de petróleo y gasífero venezolanos continúe es “que los representantes de Maduro cumplan con sus compromisos” adquiridos en Barbados.

Por otra parte, fueron impuestas nuevamente las sanciones para el sector aurífero en Venezuela, lo que significa que la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven), empresa estatal de comercialización de oro, no podrá hacer ninguna negociación con compañías de la nación de habla inglesa. “Las personas estadounidenses tendrán catorce días para cancelar cualquier transacción que haya sido previamente autorizada”, explica el comunicado.

El Departamento de Estado aseguró que siguen “firmemente comprometidos a apoyar el diálogo entre las partes y las aspiraciones del pueblo venezolano a un futuro democrático” y que la hoja de ruta electoral de Barbados “sigue siendo el mecanismo más viable para resolver la crisis política, económica y humanitaria de larga data de Venezuela”.

Concluyó en que la única manera de que esto sea posible es "si Maduro y sus representantes respetan los principios de la hoja de ruta y garantizan que los actores políticos de la oposición tengan la derecho a elegir libremente a sus candidatos para las elecciones presidenciales de 2024".

In response to anti-democratic actions by Maduro representatives, the United States has revoked sanctions relief for Venezuela’s gold sector. The relief for Venezuelan oil and gas sectors will be renewed in April only if Maduro representatives follow through on their commitments.

