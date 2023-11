Econoanalítica: Venezolanos se consideran autores del cambio político, se desentienden de oposición y Gobierno

Al menos 59,3 % de los venezolanos se consideran los protagonistas de un futuro cambio de gobierno en el país, a la par que aminoraron sus creencias en la Oposición y sectores del oficialismo como las posibles piezas clave que harían surgir un nuevo mando en la nación.

La información fue revelada en un foro de la firma Ecoanalítica la mañana de este jueves en Caracas, en la conferencia "Después del acuerdo: Perspectivas 2024" donde estuvieron presentes los economistas Asdrúbal Oliveros y Graciela Urdaneta.

También asistió el analista político y Director del Centro de Estudios Políticos de la Ucab, Benigno Alarcón, junto a Luisa Lepervanche y Diego Lepervanche, quienes hablaron sobre las sanciones a Venezuela.

Datos ofrecidos por la firma Ecoanalítica revelan, ante la pregunta "¿Y quién o quiénes de los que voy a mencionar piensan que tiene la capacidad real para lograr un cambio político?, donde la respuesta "Nosotros mismos, todos nosotros" acopló 59,3 % del total

En segunda instancia los connacionales opinan que este cambio político provendría de "los ciudadanos, la gente", con un 35,3 % de los votos.

La Mesa de la Unidad (MUD) y partidos considerados de oposición constituyen, en conjunto suman el 30,3 % de las respuestas (13,3 % y 11,9 % respectivamente) por debajo de la acción ciudadana.

A menor escala, 23,4 % del total de encuestados considera que las Fuerzas Armadas serán las responsables de lograr estas nuevas perspectivas en el país, seguido de la Comunidad Internacional, la cual alcanza un 17 % en el cuestionario.

Opciones como "Otro", "Nadie puede" o "No hay que cambiar", suman el 9.9 % de los votos. Una minoría del 9,2 % considera que un cambio político podría provenir de factores internos del Gobierno nacional.

Tras el triunfo de María Corina Machado en las elecciones del 22 de octubre, surge la duda respecto a qué podría ocurrir en caso de una posible negativa del Gobierno venezolano a conceder la habilitación política de la líder de Vente Venezuela.

En primera instancia, los ciudadanos consideran con una mayoría del 48,1 % que el ganador de dichas votaciones, en este caso Machado, deberá escoger un candidato quien saldría de su mismo equipo.

Otra posibilidad sería que la Plataforma Unitaria (PU) designe un nuevo candidato; esta opción la apoya el 29,8 % de quienes participaron en la encuesta.

Al 14,3 % "le da igual" qué podría ocurrir con el candidato opositor en las elecciones Primarias. Por último, 7,8 % "no sabe" o no imagina alguna solución o plan B ante la imposibilidad de inscribir aspirantes presidenciales inhabilitados.

El politólogo Julio Urribari precisó que lo argumentado en la conferencia de Econoanalítica responde afirmativamente a la realidad política del país, donde se sitúa a la población venezolana como el factor esencial de un próximo cambio de Gobierno en el país.

"Los cambios en la sociedad de siempre lo genera el pueblo, cuando hay una voluntad de cambio del pueblo (...) cuando un sistema político se recalienta, cuando las demandas no son cubiertas por los gobernantes encargados de hacerlo, el sistema político colapsa", indicó.

Por ende, adjudicó que debido a esta intención popular de ser un agente de cambio en Venezuela, es necesario que exista una "motorización y actores políticos que motoricen ese deseo de cambio y esa voluntad que expresa el pueblo y que se manifiesta en las encuestas", dijo.

Expuso que en la actualidad, este actor está encabezado en la figura de María Corina Machado, quien sería el "motor" que solicitan los habitantes del país quienes manifiestan cansancio por la realidad social, económica y política de la nación.

Respecto a los partidos políticos, aseguró "hoy en día están en minusvalía (...) es una realidad social que existe en Venezuela".

"Cuando tú auscultas a la opinión publica, te das cuenta que la gente no quiere nada con los partidos políticos, de manera que es una realidad latente, realmente es el pueblo que está pidiendo a gritos ese cambio y que hay un factor preponderante que es María Corina Machado, para que realice ese cambio", agregó.

Sobre la posible negativa del Gobierno nacional en habilitar a Machado, informó que en ese tipo de decisiones influyen distintos factores internacionales, por ende es poco previsible cuales serían los escenarios de las próximas elecciones presidenciales de 2024.

"No me atrevería a decir no que es la única salida, pero es una gran oportunidad y además obligante que se profundice en Barbados el tema de las habilitaciones, incluirlo pero realmente en una agenda que se tome en consideración como un punto inflexible en cuanto a las negociaciones que se dan", enunció.