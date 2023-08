Ecoanalítica: Uno de cada cinco dólares circula fuera del sistema financiero venezolano

Quien no tenga depositados dólares en la banca no podrá recibir préstamos en esta divisa, puntualiza experto económico. "El sistema no ha terminado de darse con préstamos en dólares" en Venezuela, aseguró. Considera que el encaje legal atenta contra el ciclo de crecimiento que necesita el país