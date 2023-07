Ecoanalítica: Tasa de cambio cerrará el año en Bs. 62,5 por dólar

Insistió en que se mantiene la desconfianza del uso del bolívar. "Hasta que no se reduzca la tasa de inflación, no se restablecerá ese problema de fondo", advirtió. El Estado venezolano no tiene quién lo financie porque está en default, sancionado, su único financista es el BCV, apuntó