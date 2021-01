Domínguez: AN debe reactivar la comisión especial e intervenir a Pdvsa

El exdiputado a la Asamblea Nacional (AN) e ingeniero en Petróleo, Leandro Domínguez, señaló este martes que las refinerías en el pais “están paradas por falta de mantenimiento”.

Asimismo, indicó en el programa Primera Página, transmitido por Globovisión, que el nuevo Parlamento “debe reactivar la comisión especial e intervenir a Petróleos de Venezuela (Pdvsa)”.

Sostuvo que en la recuperación de la estatal petrolera deben participar distintos sectores, incluyendo las universidades. “Todo pasa por una política seria y respondable”.

Acotó que es necesario realizar “una adutoría” a Petróleos de Venezuela: “Tenemos la formula para solucionar la crisis en Pdvsa, vamos a recuperar la chequera de Venezuela que es Pdvsa”.

En cuanto a la situación del suministro de combustible en el estado Carabobo, el dirigente político aseguró que “persisten las irregularidades con el sumunistro de gasolina en el estado Carabobo”.

“Si no tienes dólares no compras gasolina. (El combustible) no llega con regularidad”, agregó.