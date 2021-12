Disidentes de la oposición conforman coalición para elección en Barinas

Un grupo de 10 partidos políticos de oposición, considerados como disidentes por el bloque antichavista mayoritario, respaldó este sábado al veterano político Claudio Fermín en su candidatura para la repetición electoral en el estado Barinas, cuna de Hugo Chávez, que se celebrará el próximo 9 de enero.

Fermín, del partido Soluciones para Venezuela y alcalde de Caracas entre 1990 y 1993, ofreció una rueda de prensa junto a representantes de Cambiemos, Primero Venezuela, Venezuela Unida, Compromiso País (Compa) y Bandera Roja, además de Bernabé Gutiérrez, detalló su equipo de prensa en un comunicado.

Gutiérrez cuenta con el liderazgo de Acción Democrática (AD), el tradicional partido socialdemócrata, tras una polémica intervención del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que le otorgó la potestad legal de dirigir la organización en lugar de quienes habían sido elegidos por los comités de la misma.

El político, según el comunicado, aseguró en la rueda de prensa que respaldaba a Fermín "en nombre de grandes líderes nacionales".

Fermín resaltó que los venezolanos "tienen sus miradas y preocupaciones puestas en estas elecciones".

Me honra que un grupo de líderes me hayan propuesto la candidatura a la gobernación de mi estado, eso me honra, es mucho esfuerzo colectivo, eso interpreta muchos pareceres y matices, así se construye la unidad", sostuvo.