Diputado José Brito lanza su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024

El diputado de la Asamblea Nacional por el partido Primero Venezuela José Brito anunció la tarde del sábado 5 de agosto su candidatura a la presidencia en un acto que llevó a cabo en El Tigre, estado Anzoátegui.

Brito anunció un programa de gobierno llamado "Plan B", enfocado según sus propias palabras al "desarrollo de la economía humana" para así diversificarla y "convertir a Venezuela en un país de bienestar y oportunidades".

"Tenemos un plan. En este país el único plan, de los que son gobierno, es mantenerse en el poder a costa de lo que sea; y el de la oposición es seguir lucrándose de la esperanza del pueblo. Hoy les decimos a los venezolanos que tenemos un plan. Un plan A, que es llegar a Miraflores, y un plan B que es el desarrollo de la economía humana", destacó en su mitin político según una nota de prensa.

Por eso, prevé llevar su "Plan B" al debate con los ciudadanos para poderlo optimizar y "devolver la esperanza a un pueblo sumido en la desesperanza, a este país rico con hambre, un país potencia sin gasolina".

José Brito insistió en que el interés individual no puede sobreponerse al colectivo, con lo que aseveró que si no logra conectar con la gente en sus aspiraciones no será un "obstáculo" para las elecciones, reseñó EFE.

Aseguró que, en cambio, el "único plan de los que son Gobierno es mantenerse en el poder a costa de lo que sea", mientras que el de un sector de la oposición es "seguir lucrándose de la esperanza del pueblo".

El diputado, de la formación Primero Venezuela, ya había descartado recientemente participar en las primarias que la oposición mayoritaria celebrará con 13 aspirantes el próximo 22 de octubre.