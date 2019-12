Diputada Yanet Fermín denuncia que funcionarios de la Dgcim le robaron el pasaporte

La diputada Yanet Fermín denunció este sábado que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) allanaron su vivienda la noche de este viernes y se llevaron su pasaporte.

Dos hombres y una mujer se identificaron como miembros de la Dgcim y me dijeron que necesitaban que los acompañara a la sede de Boleíta Norte. Les pedí que me mostraran la orden judicial y me dijeron que la tenían pero no me la mostraron”, dijo Fermín.

Indicó que ante la situación cerró la puerta y se comunicó con sus abogados y algunos de sus compañeros parlamentarios.

Ante la negativa de la diputada a salir de la vivienda o abrir la puerta, los funcionarios la amenazaron con ingresar ya que supuestamente había un cerrajero con ellos, reseñó El Nacional.

Llegaron personas a ayudarme, en ese momento salí. Una vez que abandone la residencia, los oficiales entraron a mi apartamento. Se llevaron mi pasaporte y los teléfonos. Entonces, quiero dejar constancia de que ingresaron ilegalmente a mi casa, allanaron el apartamento”, enfatizó.

Fermín denunció que la tolda oficialista ha intentado comprar diputados.

Mi conciencia no tiene precio. Yo no me voy a vender y no se les ocurra tocarme. Pueden estar seguros que el 5 de enero nos van a ver ahí en la Asamblea Nacional”, aseguró.

#14Dic Diputada Yanet Fermín denunció que funcionarios de la Dgcim entraron y le robaron su pasaporte y otras pertenencias cuando dejó su residencia – @CaraotaDigital pic.twitter.com/R5pY9hT1z3 — Reporte Ya (@ReporteYa) December 14, 2019