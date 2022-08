Diosdado: "Una nueva esperanza se avizora en Colombia" con la llegada de Petro

El primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, manifestó este lunes, en nombre del chavismo, su alegría por la investidura de Gustavo Petro como presidente de Colombia y aseguró que "se avizora una nueva esperanza" para el país andino.

"Se fue de Colombia, esperamos que por un largo tiempo, el narcoparamilitarismo que lo gobernaba. Se fue de Colombia la represión, la desaparición, los falsos positivos, los vínculos con el narcotráfico, con las trampas en las elecciones y una nueva esperanza se avizora en Colombia", dijo durante una conferencia de prensa.

Cabello fue enfático al asegurar que Venezuela tiene "muchas expectativas" sobre las acciones que Petro, que asumió el poder ayer, emprenda en su gestión y que espera que las relaciones entre ambos países se retomen en todos los niveles, no solo en el ámbito económico.

"Yo estoy seguro que aquí en Venezuela muchos están sacando cuentas, empresarios venezolanos, de cómo les va a ir. Nosotros estamos sacando cuenta cuánto vamos a crecer en lo humano, cuánto vamos a crecer en ese espíritu bolivariano que vimos ayer", apuntó.

Igualmente, insistió en que Venezuela "siempre" respetará los asuntos internos de Colombia, si bien tiene la "disposición" de trabajar en conjunto.

"Colombia sabe que cuenta con nosotros. El presidente Nicolás Maduro ha extendido sus brazos y el PSUV también extiende sus brazos para apoyar en lo que nosotros podamos apoyar al pueblo colombiano y a los partidos que apoyan al presidente Petro", afirmó.

También se refirió también a la política migratoria entre Colombia y Venezuela y detalló que es necesario que deje de ser vista "como un negocio".

"Ahí van a ocurrir seguramente algunas cosas, que no le van a gustar a Colombia, que no nos van a gustar a nosotros. Pero es un equilibrio, así son las relaciones entre los pueblos y estoy seguro que ese equilibrio va a ayudar, no solo a los venezolanos sino también a los colombianos", finalizó.

Tanto Maduro como Petro habían adelantado que restablecerían desde hoy, y en todos los niveles, las relaciones diplomáticas, rotas desde 2019 por las diferencias del chavismo con la Administración del expresidente Iván Duque.