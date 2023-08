Diosdado Cabello: Ricardo Montaner y Sebastián Yatra no tienen moral para presentarse en Venezuela [+Video]

El dirigente político precisó que en años recientes Montaner expresó que no regresaba al país porque no se sentía seguro y que solo volvería cuando hubiese llegado a su fin el “régimen”. "No tienen vergüenza de presentarse en Venezuela, luego que solicitaran intervenciones militares contra la nación", expresó. Criticó a Yatra al decir que solo viene al país por la "plata"