Diosdado Cabello: Dudo que Guaidó quiera pedir flexibilizar las sanciones

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello aseveró que al líder de la oposición Juan Guaidó no lo reconoce “ni la propia oposición”.

Tras ofrecer una rueda de prensa, Cabello detalló que Guaidó “es la nada. Él no tiene ninguna influencia para pedir nada. Dudo que él quisiera pedir a EE. UU. que flexibilizara las sanciones, más bien que las profundizarán si Venezuela no se sentaba en la mesa del diálogo, pero la verdad es que no le para nadie; ni los gringos, ni acá en Venezuela. El no tiene poder ni influencia de nada”, indicó.

Cabello añadió que “Venezuela ha sido bien clara con el tema del diálogo. Quien violó las condiciones fue el jefe de ellos (de la oposición) secuestrando a unos venezolanos, presionando a Venezuela. ¿Qué van a seguir las sanciones? eso es el imperialismo, porque son capaces de todo para justificar una guerra pero nosotros estamos preparados para cualquier batalla”.

Aseveró que la influencia “que tiene Juan Guaidó en la mesa de la negociación es cero (…) ni ellos mismos lo reconocen”.