Diosdado Cabello: “Bienvenido el diálogo para que levanten las sanciones"

El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, expresó este lunes su apoyo al proceso de negociación entre el Gobierno venezolano y la Plataforma Unitaria, tras la reunión de la semana pasada en París, reseñó El Universal.

“Bienvenido el diálogo para que levanten las sanciones, para que nos devuelvan nuestro oro, para que desbloqueen nuestras cuentas”, dijo en rueda de prensa transmitida por VTV.

Sin embargo, Cabello advirtió que “debe quedar claro a los que van al diálogo que nosotros sentarnos a dialogar con cualquier persona no significa que estamos capitulando, no significa que queremos entregar. No, no, no. Eso no está contemplado en ninguna parte“.

Cabello también criticó que, en el marco del encuentro sostenido en Francia, con el auspicio del presidente Emmanuel Macron, la Unión Europea haya extendido por un año más las sanciones en contra de los altos representantes del Gobierno.

“Luego de sentarse a conversar en Francia, la soberanísima Unión Europea, la muy inteligente Unión Europea, decidió seguir adelante con sanciones absurdas. Es el odio imperial contra este país“, sostuvo.

Al referirse a las elecciones presidenciales, correspondientes para finales de 2024, Cabello insistió en que están preparados para un posible adelanto para el primer semestre de 2023.

“Nosotros nos estamos preparando con tiempo y si el CNE dice que las elecciones son en junio o en mayo, estamos listos. Cuando sean. Allá los que no están listos“, reiteró.

Por otra parte, calificó de "extraordinaria" la jornada de postulaciones del pasado sábado 12 de noviembre, para la renovación de los cuadros parroquiales, municipales y estadales del Partido Socialista Unido de Venezuela.