Diosdado Cabello: "así el CNE convoque a elecciones en 2024, la oposición iría dividida"

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, desestimó la recién anunciada alianza entre el partido Un Nuevo Tiempo (UNT) y el candidato a la primaria Henrique Capriles.

"Nosotros lo dijimos hace días en un programa (Con el Mazo Dando), ¡menos mal que eso no lo ve nadie! Me lo contaron, me dijeron que Chatarrita (Capriles) y Rosales iban en llave, yo lo dije hace como un mes", precisó.

Así mismo, el dirigente de la tolda roja puntualizó que la alianza electoral se realizó porque "no toleran a María Corina Machado".

"Capriles sabe que no va porque está inhabilitado por pillo. Él le ha dicho a Rosales vota por mi. Yo no voy a poder ir, pero yo te apoyo a ti. Es por eso que Rosales no se ha lanzado", señaló.

En relación a las venideras elecciones presidenciales, enfatizó que la oposición esta fuertemente fracturada. Aseguró que "así el CNE convoque a elecciones en diciembre de 2024, la oposición iría asustada, dividida, fragmentada, fracturada, y saben, que le vamos a ganar".

Por último reiteró que "cuando uno les dice que ni por las buenas ni por las malas, ojalá lo entendieran", desde Juan Griego, en la Isla de Margarita, estado Nueva Esparta, durante una marcha del oficialismo.