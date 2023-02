Diosdado Cabello asegura que EE. UU. no ha levantado ninguna sanción

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, reiteró que el gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) no ha suavizado las sanciones contra el Venezuela sino que las ha incrementado.

"No ha retirado, no ha levantado ninguna sanción contra el pueblo de Venezuela, ni una sola, no ha levantado el bloqueo, al contrario, siguen las sanciones, sigue el bloqueo y las persecuciones de los liderazgos de la revolución bolivariana", dijo.