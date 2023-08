Diosdado Cabello a la oposición: "Vamos a seguir gobernando por 200 años" [+Video]

El diputado a la Asamblea Nacional acusó a la oposición de usar la “violencia” para llegar al poder porque "no tienen argumentos". Sostuvo que el chavismo no tiene ninguna intención de dejar el gobierno. "Nosotros no tenemos ningún deseo de irnos", dijo durante una rueda de prensa