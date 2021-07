Di Martino: “La fiesta democrática sigue, así como mi amor por la patria y la revolución”

El exalcalde de Maracaibo y actual cónsul de Venezuela en Milán, Gian Carlo Di Martino, informó, luego de las postulaciones del domingo 27 de junio, que recibió comunicación del Gobierno bolivariano según la cual debía seguir cumpliendo funciones diplomáticas en la septentrional región de Italia.

Pero la fiesta democrática sigue, así como mi amor por la patria y la revolución, expresó el exalcalde sin mostrar ninguna sorpresa, al no ser postulado para las elecciones primarias abiertas del 8 de agosto, en las que se elegirán a los candidatos que se medirán con la oposición en las megaelecciones del 21 de noviembre.

“Ese resultado está ceñido al nuevo reglamento electoral aprobado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, por lo tanto, no hay ninguna novedad al respecto”, dijo el diplomático.

Di Martino recordó que siempre advierte sobre su inquebrantable condición revolucionaria, su lealtad al presidente de la paz, Nicolás Maduro Moros, y a todos los camaradas que forman parte de este proceso que se inició con “El Gigante” Hugo Chávez. “Creo en la disciplina, creo que la revolución es más que un cargo, creo, además, que la batalla por este proceso se puede dar desde cualquier trinchera, y así lo he demostrado”.

Por eso, dijo, en mi la alegría sigue intacta, porque todo ese hermoso proceso de postulación no se trataba del triunfo de Di Martino, sino del triunfo del pueblo y el pueblo demostró que sigue siendo victorioso, que lleva la revolución clavada en el alma, fluyendo por las venas como la sangre”.

“Y es que son muchos los motivos que yo tengo para celebrar, principalmente por ese amor que la gente me demostró. Me siguen queriendo, tanto que no tendría con que pagarles todo ese esfuerzo, todos esos gestos de amistad, de cariño, de lealtad, que pusieron de manifiesto con su camaradería incondicional pese al tiempo y la distancia”.