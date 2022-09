Dgcim presuntamente arrestó al hermano de Rafael Ramírez, según información extraoficial

Este domingo 18 de septiembre se conoció que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) detuvo a Fidel Ramírez, hermano del exministro de Petróleo y expresidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, luego de que el Estado venezolano le abriera una nueva investigación por el supuesto expolio al país de 4.850 millones de dólares.

Según el periodista Carlos Silva y la abogada defensora de Derechos Humanos Tamara Suju, Fidel Ramírez fue arrestado en Caracas y presuntamente llevado por los funcionarios de la Dgcim a su sede en Boleíta, donde al parecer fue víctima de maltratos y golpes por parte de los uniformados, reseñó Tal Cual.

Familiares de Ramírez aseguran que el arresto del hermano del exministro, médico de profesión, sería parte de una retaliación política para forzarle a que deje a un lado sus aspiraciones presidenciales. Ellos manejan información sobre posibles detenciones de otros allegados a su familia.

#Venezuela de Fuente Interna del #DGCIM me llega información sobre la detención de Fidel Ramírez, hermano de Rafael Ramírez, ex presidente de Pdvsa y ex ministro d Chávez. Lo tendrían en el DGCIM de Boleita, en la casa de los sueños, sótano 3, y la Fuente dice que fue maltratado pic.twitter.com/fUwsU56aTY

