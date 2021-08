Desiree Barboza: “Lagunillas volverá a ser un municipio de progreso”

“El régimen acabó con la prosperidad del municipio Lagunillas, de ser un centro petrolero pasó a la decadencia. Hoy vemos cómo los taladros de perforación están paralizados, las instalaciones de Petróleos de Venezuela en ruinas, y esta realidad solo podrá cambiar si todos los lagunillenses trabajamos para rescatar la tierra que nos vio nacer”, afirmó la coordinadora regional de Voluntad Popular y diputada de la Asamblea Nacional, Desiree Barboza, quien participó en una asamblea de ciudadanos.

Desde la parroquia Alonso de Ojeda de Lagunillas, la dirigente conversó con los ciudadanos y lamentó que hoy sean víctimas del colapso de los servicios públicos.

“Lagunillas era un municipio próspero, pero hoy vemos como las calles están llenas de vehículos estacionados para surtir algunos litros de combustible, la gente camina de un lado a otro por la falta de transporte público, no hay fuentes de empleo y una lista interminable de problemas que ha creado el régimen, mientras Leonidas González se dedica a perseguir a quienes alzan su voz para exigir un cambio, en lugar de garantizar que los habitantes de este municipio reciban agua potable en sus casas, que no se vaya la electricidad, que el servicio de recolección de basura funcione, que las calles no estén llenas de huecos”, opinó.

Barboza pidió a todos los ciudadanos organizarse y seguir en las calles exigiendo condiciones electorales que les permita expresarse.

“Vamos a rescatar Lagunillas, pero para lograrlo tenemos que seguir trabajando en las calles junto a los ciudadanos hasta que podamos transformar Lagunillas e iniciar el cambio político de Venezuela”, señaló.

En su participación en la asamblea de ciudadanos, la dirigente de Voluntad Popular también hizo referencia al proceso electoral del 21 de noviembre y aseguró “todos quieren participar, pero también quieren que su voto sea respetado“.

“Los venezolanos creen en el voto como herramienta de participación, pero en Venezuela no es un secreto que el voto no se respeta, porque el Consejo Nacional Electoral está parcializado, por eso hoy la lucha no es solo por liberar el país sino tener condiciones justas para que el proceso electoral sea transparente, libre y todos los ciudadanos puedan elegir”, expresó.