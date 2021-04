Delsa Solorzano: “Designación unilateral de un nuevo CNE es inconstitucional”

La dirigente indicó que no es cierto que haya “candidatos a rector” de la oposición. "Ese show malo, pero muy caro, que usurpa la AN, no es representante de la oposición, sino, por el contrario, se trata de oficialismo disfrazado, oposición a la medida del régimen, son una “oposición Vichy"