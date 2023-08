Delsa Delsa Solórzano formalizó ante la ONU y Cidh denuncias tras amenazas de muerte y persecución

La candidata de Encuentro Ciudadano a la primaria opositora, Delsa Solórzano, reiteró este jueves que tanto ella, como su familia, siguen siendo víctimas de amenazas serias.

Agregó que en un principio no tomó en cuenta los mensajes, "no había denunciado, pero sin embargo recientemente emitió un mensaje donde compara mi caso con el del candidato presidencial asesinado en Ecuador, por ello decidimos denunciar".

"Como en Venezuela no hay estado de derecho hemos formalizado la denuncia a instancias internacionales como la ONU, Cidh y otras organizaciones", explicó.

En rueda de prensa, Solórzano recordó que hace varios meses denunció la agresión de la que fue víctima, junto a su equipo, en el estado Vargas.

Dijo que hoy llama poderosamente la atención que en aquel momento, a pesar de mostrar videos de los agresores, no se abrió ninguna investigación.

"Denunciamos que eran concejales del Partido Socialista Unido de Venezuela, que estaban bajo la coordinación de la jefa civil de la zona y no se abrió ninguna investigación, muy por el contrario, lo que hicieron fue perseguir a los dirigentes de Encuentro Ciudadano a los cuales amedrentaron e incluso golpearon".

Eso no es normal, uno no puede acostumbrarse a eso, uno no puede pretender vivir bajo asedio, bajo amenaza y no denunciarlo o no decir nada, nosotros no nos vamos a callar ni con este hecho ni con ningún otro hecho porque en efecto la persecución política es un crimen de lesa humanidad y nosotros no vamos a guardar silencio frente a ellos, no nos van a amedrentar", puntualizó.