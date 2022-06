David Uzcátegui: “Fuerza Vecinal pide primarias abiertas e incluyentes”

En Entrevista Matutina por Venevisión, el líder nacional de Fuerza Vecinal, David Uzcátegui, aseguró que esta organización política propone la realización de unas elecciones primarias para escoger al próximo candidato opositor de caras a las elecciones presidenciales del 2024.

Uzcátegui califica como positivo el balance a un año de la fundación del partido Fuerza Vecinal. “El próximo domingo 26 de junio cumplimos un año de su fundación. Ya tenemos más de 30 alcaldes, más de 500 concejales y un gobernador. Estamos sembrando la estructura y la organización en cada localidad, región y comunidad de Venezuela. Fuerza Vecinal no es un partido político, es un movimiento social en el que estamos convocando a todos los representantes gremiales, líderes y vecinos a integrarse para lograr sembrar la esperanza en cada rincón de Venezuela”.

Con respecto a las primarias para la elección del candidato a las elecciones presidenciales, Uzcátegui enfatizó que “los grandes proponentes de las primarias de las elecciones para el pasado 21 de noviembre, fueron los líderes de Fuerza Vecinal, para todos los cargos de elección popular que se llevaron a cabo el año pasado. Lamentablemente, ese llamado no fue acatado y se perdieron más de 100 alcaldías, más de 8 gobernaciones; por culpa de la desunión. Fuerza Vecinal está pidiendo una primaria abierta e incluyente. Ya tuvimos una experiencia exitosa en el año 2012, en la que estaban habilitados para participar todos los venezolanos, que fue una gran fiesta democrática y permitió unificar una candidatura”.

Trabajo social por el bienestar de Miranda

Uzcátegui aseguró que “en este momento, Fuerza Vecinal no tiene planteado una candidatura presidencial sino la conformación de un movimiento social. Aquí lo más importante es el método, las primarias y lograr la unificación para que el próximo candidato presidencial pueda abrir las puertas del futuro, a la esperanza y al progreso”.

Al ser consultado acerca del funcionamiento de los servicios públicos en la región mirandina; el dirigente político de Fuerza Vecinal, David Uzcátegui explicó que “no veo ningún tipo de mejora. Yo veo los mismos problemas en Miranda. Yo voy a Barlovento y veo a la gente sufrir porque no hay luz y, también por el tema del agua porque hay comunidades que pasan más de 40 o 50 días sin que les llegue. También veo las escuelas públicas, municipales y regionales, destruidas. Veo gente caminar kilómetros porque el transporte público no funciona y si lo van a pagar es un costo que su poder adquisitivo no le permite pagarlo. Miranda está en búsqueda de dignidad”.

Para finalizar, Uzcátegui aseguró que continuará recorriendo el estado Miranda fortaleciendo la acción social, a los emprendedores, impulsando la actividad deportiva y trabajando para lograr la transformación de Venezuela.