Datincorp: La mayoría de venezolanos apoya la negociación en México para resolver la crisis

Un estudio nacional de Datincorp Venezuela realizado el sábado 7 de agosto da cuenta que los venezolanos están de acuerdo con las negociaciones que adelantan los factores políticos para resolver la crisis que vive el país, y que ya se dijo serían en México, aunque todavía no se ha develado la fecha.

A la pregunta: ¿Usted está de acuerdo con las negociaciones que están adelantando el Gobierno y la oposición para comenzar a resolver la crisis del país?, 50,6% dijo que sí y 39,6% manifestó que no, reseñó La Paitlla.

Poco más de la mitad, 50,5% dijo que aún confía en que el liderazgo político venezolano pueda encontrar una solución a la situación; 46,9% indicó que no.

Los venezolanos y las “elecciones”

A la pregunta: ¿Qué tan decidido está en acudir a votar en las “elecciones” de gobernación y alcaldías del 21 de noviembre?, 50,1% dijo que está totalmente decidido a votar y 14% señaló que probablemente irá, lo que hace una sumatoria de 64,1%.

El resto de las respuestas se dividió así: 15% dijo que no sabe, 5,5% que probablemente no irá y 14,6% que seguro no irá.