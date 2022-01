Datanálisis: La oposición se quedó sin elementos propios para presionar el diálogo

La oposición venezolana se quedó sin elementos propios para presionar al Gobierno de su país a volver al diálogo, afirmó en entrevista con la Agencia Sputnik el sociólogo y presidente de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León.

"La oposición no tiene nada ella misma para poder presionar, tiene en función de un derivado, que es la sanción norteamericana, pero tiene que estar dispuesta a negociar sanciones, si no está dispuesta a negociar sanciones, no tiene nada que negociar, y por lo tanto se queda en statu quo", afirmó a Sputnik el también profesor de análisis de entorno de la Universidad Católica Andrés Bello.