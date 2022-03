Datanálisis: 88% de la población venezolana dice que la oposición debe cambiar

Luis Vicente León, presidente de la encuestadora venezolana Datanálisis, informó que según indicadores de Datanálisis la población venezolana identificada con la fórmula opositora piensa que debe existir un cambio a lo interno, así como un giro en las estrategias.

Así lo manifestó, durante entrevista concedida al Diario El Tiempo de Colombia, publicada este martes 15 de marzo.

Al ser abordado sobre la figura de Juan Guaidó, el presidente de Datanálisis precisó que el dirigente opositor ungido por Washington, no representa ni controla a la oposición venezolana.

Lo primero es entender si en realidad cuando hablas de un solo grupo homogéneo, porque al final oposición y Guaidó, no necesariamente es lo mismo. Juan Guaidó es un líder fundamental de la oposición; sin embargo, la posición de la oposición, no es homogénea. Juan Guaidó no controla la oposición y tampoco representa a la mayoría de los partidos que hacen vida en la política venezolana.