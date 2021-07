Daniel Ceballos anunció su candidatura a gobernador del Táchira

Daniel Ceballos, exprisionero político, anunció su candidatura a gobernador del estado Táchira.

En una transmisión por Twitter, el exalcalde de San Cristóbal indicó que presentó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) una solicitud para que se le permita postularse en las elecciones regionales del 21 de noviembre, aunque dijo que no está inhabilitado políticamente, reseñó El Nacional.

“Hoy tenemos un nuevo CNE que nos va a permitir ejercer el derecho al voto. Hay que participar. Si dejamos de votar, estamos votando por el gobierno. Si participamos, estamos protegiendo al Táchira”, indicó.

Ceballos propuso realizar elecciones primarias en el estado para definir un candidato unitario.

El opositor aseguró que en Venezuela hay “una democracia debilitada”. Consideró una excusa la exigencia de garantías electorales.

“Debemos dejar de buscar excusas en condiciones que sabemos que no vamos a tener“, señaló.

Explicó que sigue perteneciendo al partido Voluntad Popular, y que su candidatura fue respaldada por el equipo regional de la organización.

“Es prácticamente imposible ponerse de acuerdo en el seno de estas alianzas, de un lado y de otro, porque parece que el terreno está minado desde Caracas. Yo invito a los candidatos del Téchira a que se desconecten, a que se salgan de los grupos, a que vuelquen la mira a los tachirenses, que escuchemos sus problemas (…) hablemos de lo que hay que hacer, un plan de gobierno juntos, no solo el electoral, a eso le apuesta Daniel Ceballos. Y como decía, los tachirenses no van a esperar y yo decidí no esperar a que se acabe este tiempo para primarias”, manifestó.