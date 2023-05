CyberData: 76% de los venezolanos no tiene conocimiento de las primarias opositoras

Una encuesta realizada por la firma CyberData da cuenta del alto desconocimiento de las elecciones primarias que hay entre los venezolanos: 76 % dijo no tener conocimiento de dicho proceso, mientras apenas 24 % dijo que sí.

Al parecer, la alta dispersión de los candidatos opositores ha sido una traba para ensamblar un mensaje comunicacional que capture a los electores.

Destaca también el hecho de que 71 % de los encuestados no está dispuesto a votar por un candidato inhabilitado para ejercer cargos públicos, como es el caso de Henrique Capriles (inhabilitado hasta 2027), Juan Guaidó (inhabilitado hasta 2030) y María Corina Machado (si bien su inhabilitación venció, el CNE no ha levantado el impedimento a postularse a cargos de elección popular). Sólo 28 % dijo que sí, y un 1 % no sabe/no contesta.

La muestra fue de 1.431 unidades de estudio. El sondeo tiene una ratio de error de + o – 3. La muestra se seleccionó de una base de datos de 45.000 celulares.

¿Y los votos de Guaidó?

Otro ejemplo de un candidato inhabilitado, que por fuerza salió del cuadrilátero, es el dirigente Juan Guaidó (VP), ahora en el exilio. ¿A dónde van los votos de Guaidó? ¿Se le endosan a Superlano –también inhabilitado-? ¿O pasan a manos de los otros contendores?

"Es posible que no vaya a votar"

En cuanto a la intención de voto en la primaria opositora, destaca un 24.3 % que dice que “es posible que no vaya a votar”; luego, le sigue un 21.4 % que definitivamente irá a votar; pero sobresale un 26.8 % (la cifra más alta) que definitivamente no irá a las urnas, y un bagazo de 18.2 % que dice que “es posible que vaya a votar”. 9.3 % no sabe/no contesta.

Y es que al gobierno de Nicolás Maduro le sigue funcionando la máxima “divide y vencerás”. Si bien Maduro como factor de poder no representa un eje monolítico, en el tinglado rojo hay consenso en que él será el candidato. Lacava figura con un 40 % de popularidad en algunos sondeos, pero él mismo ha dicho que “el candidato es Maduro”.

Votar con las vísceras

Pero no deja de ser cierto que la popularidad de Maduro es baja, por la gran cantidad de males que aquejan a la Nación.

Según CyberData estos son los problemas que más quitan el sueño a los electores: salario (74.1 %); agua (6.4 %); gas (5.8 %); combustible (4.5 %); electricidad (3.7 %); corrupción (2.6 %); inseguridad (2.1 %); y, finalmente, migración (0.8 %).

Salta a la vista cómo el tema de los ingresos rebasa con creces a todos los demás issues. Pero pese al ajuste que anunció Maduro el pasado 1 de mayo, Día del Trabajador, que ajusta Bono de Guerra (USD 30) y Cesta Ticket (USD 40), el salario mínimo no tuvo variación y sigue en USD 5, una cifra que está por debajo de países como Cuba o Haití.

La intención del voto

Ahora bien, ¿quiénes son los candidatos que llevan la delantera? En el primer lugar está la cabecilla de Vente Venezuela, María Corina Machado, con 13.1 %. Sin embargo, Machado no define aún su participación en la primaria dadas las probabilidades de que dicho proceso cuente con la asistencia técnica del CNE, lo cual abriría un escenario en donde la dirigente decida irse por su cuenta en 2024.

Le sigue Manuel Rosales con 11.9 %, una diferencia corta; Rosales es gobernador del Zulia y sus gestiones –ya lo fue antes- han estado muy bien ponderadas. En 2006, cuando se midió con Hugo Chávez su performance fue bueno.

Juan Guaidó tiene 11.5 %. Naturalmente, haber sido recibido con una ovación de pie por tirios y troyanos en el parlamento de EEUU es una hazaña que no todos han logrado. Durante el mandato de Donald Trump, este elemento fue una especie de “líder ovacionado”. Hoy está en Miami, pues al parecer su integridad corría peligro en Venezuela.

Con 10.3 %, el comediante Benjamín Rausseo ocupa el cuarto lugar. Su verbo campechano y picante como humorista lo colocan cerca de los estratos populares. Sin embargo, sus polémicas y constantes declaraciones, sumado a sus recientes vínculos con factores del chavismo disidente como Juan Barreto podrían jugarle en contra en el proceso interno opositor.

Henrique Capriles con un 9.5 % se ubica en el quinto lugar, muy distante a los que en su momento logró capitalizar como candidato de la ‘unidad’ en 2012 y 2013. No hay duda que el principal obstáculo del líder justiciero es su inhabilitación y la congelación de la mesa de negociación en México.

En el sexto lugar con 7.6 % el exgobernador tachirense César Pérez Vivas se mantiene en la contienda, siendo incluso una posible alternativa para los factores políticos inhabilitados. Todo dependerá del manejo de las alianzas, pues a cinco meses de la primaria los números pueden voltearse con mucha facilidad.

Primarias sin captahuellas

En sus trincheras, voces como Andrés Velázquez, César Pérez Vivas y María Corina Machado exigen primarias sin captahuellas.

Uno de los puntos álgidos de la discusión es si la primaria debe realizarse echando mano de la tecnología del CNE, los nuevos votantes, y los votantes en el exilio. Las posturas son divergentes, pero Rosales y Capriles ha dicho que sí se debe usar al CNE, entre otros candidatos.

En cuanto a los candidatos, ya vimos las cifras de los que van adelante, pero la verdadera ganadora es la abstención, pues 26 % dice que no votaría por ninguno de esos candidatos.

Faltan cinco meses para la primaria, y es mucho lo que puede pasar de acá a allá, pero sin duda la oposición no ha logrado constituir una plataforma como lo fueron la Coordinadora Democrática o la MUD, que hicieron posible ganar la parlamentaria de 2015.

Algunos analistas señalan que, sin una cohesión monolítica por parte de la oposición, será difícil salir de un gobierno autoritario que tiende a convertirse en hegemónico.

Maduro controla la FANB, todos los cuerpos policiales, tiene el poder, domina el territorio, y tiene el respaldo de las izquierdas emergentes de la subregión. La política es el arte de lo posible. Amanecerá y veremos.