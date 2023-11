¡Crisis por el Esequibo! Expertos instan a Venezuela a contrademandar en la Corte Internacional de Justicia

Un desafío público. La aprobación por parte del gobierno guyanés para la exploración y perforación de aguas en histórica disputa con Venezuela, por parte de ocho empresas petroleras de capital extranjero, desataron vientos de guerra entre Venezuela y Guyana.

Irfaan Ali, presidente guyanés, visitó el territorio en disputa, y con movimientos de tropas bajo los reflectores, lanzó:

“El Gobierno y la oposición emitimos una declaración conjunta en la que dejamos muy claro que nadie cometa ni un solo error. Esta Esequiba es nuestra, cada centímetro cuadrado de ella. Respetamos el derecho internacional y es allí donde debe dirimirse esta controversia planteada por Venezuela”, añadió el mandatario, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos y de los países del Caribe, con Cuba como puntal.

El territorio comprende más de dos tercios del territorio de la Guyana, y que Venezuela considera que le fue usurpado durante el colonialismo británico. Caracas considera que le corresponden unos 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo. El contencioso se encuentra ahora en la Corte Internacional de Justicia.

Guyana defiende el Laudo Arbitral de París de 1899, año en el que logró su independencia de Gran Bretaña y que estipula unas fronteras que responden a sus exigencias actuales. Venezuela, por su parte, defiende que ese acuerdo tuvo lugar bajo presión de los británicos, entonces gran potencia colonial, y se aferra al Acuerdo de Ginebra de 1966, que insta a ambas partes a negociar.

Para Carlos Ramírez López, abogado litigante, en el proceso resulta de primer orden que Venezuela presente una contrademanda ante la Corte exigiendo al menos tres puntos:

1) Cautelar para el retiro inmediato de la invasión que viene ejecutando Guyana en el territorio cuya propiedad pretende se le reconozca en ese juicio.

2) Rendición de cuentas del provecho económico que ha estado obteniendo en su ilegítima ocupación del territorio en disputa.

3) Garantía de indisponibilidad de los dineros que ha percibido y que estén por percibir de las actividades de exploración y explotación de los recursos minerales del suelo y subsuelo del territorio en disputa, dineros que deben quedar depositados en una cuenta bancaria a disposición de la CIJ.

Ramírez, repasa que en el marco del Acuerdo de Ginebra, en marzo de 2018, el caso fue trasladado a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como último medio para la resolución pacífica y de lo cual de inmediato el gobierno de Guyana hizo uso formando un equipo de abogados de los más calificados de distintos países con el cual demandó a Venezuela para que reconociera el cuestionado Laudo de París y desistiera de cualquier interferencia en su posesión.

Para Ramírez, en el momento en que Guyana acudió ante la Corte Internacional de Justicia para demandar la confirmación del Laudo de París implícitamente reconoció judicialmente la invalidez de ese instrumento, que no hay legitimidad en los actos posesorios que viene ejerciendo en la zona en conflicto y que esa ilegitimidad fue reconocida por primera vez al momento en que acordó someter el caso al acuerdo de Ginebra.

“Estas conclusiones nos llevan a la pertinencia, a la necesidad, de proponer contrademanda y allí reclamar una medida que ordene un alto en la posesión, en la apropiación de los inmensos recursos que eso viene produciendo y que rinda cuenta de ello. La Corte no podría dejar de dar curso a un planteamiento así pues además de ser un planteamiento de elemental procedibilidad y justicia, ello tendería a garantizar los fines del proceso”, sostiene.

El gobierno de Nicolás Maduro, según analistas, si existe real interés en rescatar el Esequibo, debe contrademandar. Lo demás es humo. El referéndum consultivo organizado por el CNE el próximo 3 de diciembre, en el que entre otras cosas se consultará a los venezolanos si aprueba anexar como un estado la Guyana Esequiba, muestra lo que por historia tiene clara respuesta en defensa del sentido patrio.

Nicmer Evans, sociólogo y editor de Punto de Corte, medio digital, resalta que esa consulta se impulsa como herramienta para polarizar tras el resultado de las históricas primarias del 25 de octubre.

El gobierno de Maduro, peor que todos los anteriores, en lugar de hacer cumplir la Constitución, defendiendo el territorio de Venezuela, amenaza con un referendo, formulando preguntas mal redactadas a los venezolanos sobre algo que es su deber. Mientras, el presidente de Guyana, sin preguntarle a nadie, demuestra la posesión de lo que no es suyo, y en contraparte, los bocones del gobierno de Maduro le piden calma, algo así como: ‘Tranquilo, no es en serio, solo lo uso como carta para evitar perder el gobierno en las próximas elecciones, pero tranquilo, no haremos nada sobre nuestro deber constitucional", afirma.