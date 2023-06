Crisis de combustible se mantendrá un mes más por problemas en refinerías, asegura Iván Freites

El secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv) y secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Petroleros y Gasíferos del estado Falcón (Sutpgef), Iván Freites, aseguró que las fallas en las plantas catalíticas de las refinerías Amuay y Cardón, del Complejo Refinador Paraguaná, en el estado Falcón, no se resolverán en los próximos días.

En Amuay, la compañía petrolera espera unos refractarios que deben importar de Estados Unidos, mientras que Cardón necesita reparar un compresor. Freites aseguró que en este contexto no se comercializa gasolina, sino un producto con otra composición que puede afectar los motores de los vehículos.

“Quedan por lo menos tres o cuatro semanas más con el problema de la gasolina, si todo sale bien. Con mucha suerte para la refinería Cardón se reactivará la primera quincena de julio (…) En Amuay, que se paró en marzo, están esperando que llegue un barco con unos refractarios y la única parte donde los tienen es en Estados Unidos y con las sanciones están buscando la forma de comprarlo”, aseguró Freites en una entrevista con El Pitazo.

El sindicalista aseguró que en esas condiciones, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) “no va a poder tener gasolina en Venezuela”. Insistió en que el problema de las refinerías del país es consecuencia de la falta de mantenimiento e inversión y data de hace casi 20 años. “Las refinerías hay que pararlas máximo cada cuatro años para hacerle mantenimiento mayor, aparte debe haber un mantenimiento continuo, a diario”, apuntó.

Agregó que el verdadero daño empezó en el 2005 con la explosión de la Unidad Alquilación II de la refinería Cardón. “Luego vinieron una serie de eventos que nosotros denunciamos y ahí dijimos que en Venezuela se podía presentar una catástrofe, y se presentó en agosto del 2012 con la explosión de Amuay. Todo eso es debido a que no se hizo la inversión en mantenimiento y actualización de equipos”, expuso.

La disminución de la mano de obra calificada también fue un factor que se agravó con los años: “llegamos a tener unos 3 mil, 4 mil trabajadores calificados de 42 mil que teníamos en el año 2000”, aseguró.

En relación a la empobrecida cantidad de combustible que se está distribuyendo en gran parte del occidente del país, Freites detalló que “en Venezuela no hay gasolina, lo que están vendiendo es una mezcla de reformado con nafta, que obtienen de las destiladoras, y eso daña los carros”.

El petrolero denunció que la gasolina comercializada en la actualidad es hecha con un reformado de 101 octanos que al mezclarla con la nafta no procesada se convierte en gasolina de 87 octanos, lo que produce que el automóvil funcione, “pero a los días el motor se va a acelerar, puede fundir el motor porque es una gasolina que tiene demasiado octanaje, y no saben cómo hacer para producir porque no tienen el componente base que es la nafta catalítica”.

